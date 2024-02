Terremoto UEFA, arriva l’annuncio ufficiale

Durante il congresso di Parigi odierno è stata presa una decisione storica con tanto di comunicazione ufficiale

In data odierna è andato in scena il 48° Congresso Ordinario UEFA presso la Maison de la Mutualité di Parigi. Nel consueto congresso della capitale francese, ha parlato in conferenza stampa il presidente Aleksander Ceferin che ha dato un annuncio molto importante.

Il settimo presidente della storia della Uefa ha dichiarato di non volersi più ricandidare alla presidenza una volta scaduto il suo attuale mandato. Quest’ultimo aveva come data di termine il 2027 e questa scelta dell’ex numero uno della Federcalcio slovena è stata ufficializzata proprio durante la conferenza post Congresso.

Il nuovo testo, approvato proprio oggi, stabilisce che qualsiasi mandato svolto o iniziato prima del 2017, dunque Ceferin a parte dato che è stato eletto la prima volta nel 2016, non conta più e limite di dodici anni precedentemente imposto è valido solo per chi si candida dopo l’entrata in vigore della regola, ma nonostante questo la decisione di Ceferin è quella di fare un passo indietro.