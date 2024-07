Ghisolfi è scatenato, colpo da 10 milioni: appuntamento fissato

Ghisolfi è scatenato, colpo da 10 milioni di euro. Non solo in attacco, ma De Rossi potrebbe avere il difensore centrale. Appuntamento fissato

Ieri è stata decisamente la giornata della Roma: stadio, Soulé e Dahl. Tutto nel giorno di Daniele De Rossi che, essendo oltre il tecnico giallorosso anche un tifoso della sua squadra, ha sorriso per tutte e tre le cose e non solo per i due colpi che Ghisolfi gli ha regalato.

Se qualcuno accusava di ritardo il diesse, lui ha risposto nel miglior modo possibile. Soulé arriverà per 30 milioni di euro (26 fissi, più 2 di bonus semplici più altri 2 di bonus difficili e un 10% sulla futura rivendita), Dahl per 4 milioni più altri 2 di bonus. Investimenti importanti, di quelli che dimostrano come la società abbia l’intenzione di alzare l’asticella. Ma non è finita qui.

Calciomercato Roma, ecco il difensore centrale

Manca un esterno destro ma la Roma sta cercando anche un difensore centrale: secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina oltre a Okumu del Rennes piace anche Christian Mawissa del Tolosa, squadra che proprio sabato pomeriggio sarà a Trigoria per quell’amichevole che si sarebbe dovuta disputare ad Ancona e che invece verrà giocata nella Capitale per motivi di ordine pubblico.

Mawissa, francese di 19 anni costa 10 milioni di euro ed è un elemento veloce che piace a De Rossi. E chissà, sabato pomeriggio prima o dopo la partita Ghisolfi potrebbe iniziare la trattativa per cercare di chiudere la rosa della Roma prima della partenza verso il ritiro inglese fissata a inizio agosto. Il tecnico spera di avere anche il centravanti per quella data. E qui faremo un discorso a parte perché le piste, ormai, sono due, con un inserimento giallorosso che potrebbe portare i suoi frutti. Vedremo. Ma quella di ieri è stata e rimane una giornata straordinaria.