Totti torna in campo, UFFICIALE: c’è già la data

Totti scende di nuovo in campo, è UFFICIALE: c’è già la data. Ecco cosa sta succedendo.

Ci sono volti e nomi in grado di restare in eterno nel cuore e nei ricordi di piazze e tifosi: ne sanno qualcosa certamente in quel di Roma, dove storicamente si è abituati a legarsi a personaggi e icone rimaste emblemi e vanto per una squadra e una città che, proprio in queste settimane, è ripartita da un volto più che noto in panchina. Dopo l’addio di un personaggio non poco importante o carismatico, come noto, la società dei Friedkin ha affidato la squadra a Daniele De Rossi, annoverabile certamente nel corpo di quei giocatori destinati ad essere ricordati in eterno dai propri tifosi.

L’atteggiamento e il bentornato dello stadio a Daniele, non casualmente, hanno permesso di comprendere e ricordare il grande valore di un personaggio come l’ex numero 16, destinato a restare nella Capitale almeno fino al mese di giugno, prima che le sentenze e i bilanci di fine anno portino la società a ponderare, tra le varie, anche la decisione relativa all’impostazione del progetto tecnico per questa nuova fase, successiva al binomio portoghese Pinto-Mourinho.

Mondiale Over 35, Totti nuovamente in campo: si inizia a giugno

L’atteggiamento e l’andamento della squadra sta per ora dando soddisfazioni e, almeno teoricamente, una permanenza di De Rossi non potrebbe rivelarsi uno scenario utopistico, al netto del mantenimento di una scia di risultati che permetta alla Roma di continuare una difficile ma necessaria ascesa in classifica.

Frattanto, non mancano gli argomenti di discussione relativamente ai tanti discorsi che bisognerà affrontare a breve in quel di Trigoria, dove le tante vacuità registrabili prossimamente tra le fila dirigenziali e della squadra lasciano intravedere un più che necessario intervento. Proprio rispetto ai possibili cambiamenti tra le alte figure societarie, il ritorno di De Rossi aveva di recente infiammato anche le melanconiche speranze di chi, da anni, confida in un ritorno di Francesco Totti nella società di cui sarà eterno simbolo e vanto, proprio come l’amica ed ex collega.

Come noto, Totti ha nella paretesi successiva alla carriera da giocatore intrapreso nuove strade imprenditoriali e lavorative, che non escluderanno però un suo ‘ritorno’ in campo nel prossimo mesi. Nel mese di giugno, infatti, lo storico numero 10 della Roma scenderà nuovamente in campo per il Mondiale Over 35, organizzato dall’Elite Players Group. Quest’ultimo prevede la partecipazione di otto nazionali, ossia Inghilterra, Argentina, Brasile, Francia, Germania, Spagna, Uruguay e Italia.

Ognuna di queste vanterà tra le proprie fila i volti più noti e famosi, tra cui, oltre allo stesso Totti, anche Materazzi, Cannavaro ed Emerson, che giocherà ovviamente con la maglia del Brasile.