UFFICIALE: big match posticipato per motivi di ordine pubblico

La data della gara tanto attesa è stata spostata dal Presidente della Lega: ecco quando verrà regolarmente disputata

La stagione sta entrando nel vivo, l’ultima parte di campionato regala sempre emozioni con partite che con il passare del tempo diventano sempre più un dentro o fuori. Proprio come questa, posticipata però dal Presidente della Lega con un comunicato.

Anche la Roma è pronta a mettercela tutta sia in Italia, con la Serie A che presenta una lotta serrata alla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, sia in Europa dove l’ennesima doppia sfida col Feyenoord deciderà il destino delle due squadre in Europa League con l’andata il 15 febbraio al De Kuip di Rotterdam e il ritorno all’Olimpico il 22 dello stesso mese.

In campionato, questo febbraio proseguirà con la gara contro la capolista Inter, sempre più lanciata dopo la vittoria con la Juventus, per poi affrontare Frosinone e Torino. A marzo mese caldo che vedrà quattro partite contro Monza, Fiorentina, Sassuolo e Lecce prima di aprire il mese di aprile con il derby contro la Lazio, verosimilmente il primo di Daniele De Rossi da allenatore della Roma.

Derby rinviato, ecco quando si giocherà

A proposito di derby, la decisione di rinviare la partita riguarda proprio la sentitissima sfida tra Cosenza e Catanzaro. Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B ha accolto la richiesta del Cosenza e della Questura della città per rinviare la sfida di un giorno. Sarà dunque domenica 3 marzo alle 16:15 e non sabato 2 com’era prevista da calendario.

Il motivo è dettato dal fatto che giocarla di sabato avrebbe creato “criticità per la gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché sui servizi di viabilità urbana”. Insomma, circostanze che hanno fatto ottenere a poco meno di un mese dal fischio d’inizio l’ok della Lega a rinviare la partita di 24 ore.