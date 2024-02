Erede Rui Patricio dalla Premier, la Roma prende tempo | ESCLUSIVO

In scadenza di contratto a giugno, Rui Patricio lascerà la Roma a fine stagione e la caccia al suo erede prosegue

Alla vigilia di Roma-Inter, le attenzioni della maggior parte dei tifosi sono rivolte al primo big match dell’era Daniele De Rossi, ma l’avvicinamento alla sfida dell’Olimpico è stato scandito da altri temi caldi. Le voci su una possibile cessione agli arabi e il casting per il nuovo direttore sportivo sono stati tra gli argomenti più dibattuti dalla settimana. Per quanto riguarda il primo aspetto, nonostante le smentite arrivate da viale Tolstoj, le presunte offerte da circa 1,3 miliardi di euro ai Friedkin continuano a campeggiare sulle pagine dei maggiori quotidiani.

Sull’erede di Tiago Pinto, si è registrato un continuo saliscendi nella graduatoria dei favoriti, con i nomi di Dario Baccin e Tony D’Amico che si sono aggiunti al casting di Trigoria. L’unica cosa certa al momento è che chiunque siederà sullo scranno del dirigente portoghese dovrà molto presto affrontare il capitolo portieri.

Erede Rui Patricio dalla Premier, la Roma riflette

In scadenza il prossimo 30 giugno, Rui Patricio lascerà la Roma. Il club giallorosso già da mesi ha aperto il casting per il suo erede. I nomi più caldi riguardano calciatori che già militano in Serie A, ma intermediari e agenti stanno proponendo alla proprietà anche altri profili. Una segnalazione dalle parti di Trigoria è arrivata da una vecchia conoscenza di Lina Souloukou. Nei giorni scorsi, infatti, è stato segnalato il nome di Odysseas Vlachodimos.

Il portiere greco milita nel Nottingham Forest, club di proprietà di Evangelos Marinakis, come l’Olympiacos. Arrivato in Premier dal Benfica con la speranza di fare il titolare, il 29enne è stato sopravanzato nelle gerarchie da Matt Turner e una sua partenza la prossima estate non è da escludere. Accostato ai giallorossi già in passato, Vlachodimos resta un profilo apprezzato, ma ad oggi non rappresenta sicuramente la prima scelta in un ruolo così delicato.