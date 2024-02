Fair Play Finanziario violato e retrocessione choc: è già successo

Violazioni del Fair Play Finanziario e clamorosa retrocessione in vista. Il parere dell’ex dirigente punta sulla pesante sanzione in arrivo, e spunta il precedente.

Negli ultimi anni il calcio europeo è stato al centro di diversi casi economici, che hanno portato a penalizzazioni e squalifiche nei massimi campionati. Lo scorso anno la Serie A è stata investita dal caso Juventus, con i bianconeri che in seguito all’inchiesta Prisma hanno scontato dieci punti di penalizzazione in classifica. Questa stagione una situazione simile ha coinvolto l’Everton in Premier League, che è stato punito con dieci punti di penalizzazione, che lo hanno visto sprofondare in zona retrocessione. E proprio l’ex dirigente della squadra inglese apre le porte ad una clamorosa retrocessione nel campionato britannico.

A finire sotto le attenzioni del Fair Play Finanziario, situazione ben nota in casa Roma, è il Manchester City di Guardiola. La squadra che ha vinto l’ultima Champions League, contro l’Inter di Inzaghi, è finita nel mirino degli inquirenti per diverse, presunte, violazioni economiche. Sono ben 115 le accuse rivolte alla società inglese, guidata in panchina da Pep Guardiola dal 2016. Le indagini che coinvolgono i Citizens riguardano il periodo compreso dalla stagione 2009-10 in poi. E, secondo quanto annuncia l’ex amministratore delegato dell’Everton, Keith Wyness, per il club di Manchester si aprono le porte della possibile retrocessione.

Violazioni Fair Play Finanziario, il Manchester City trema: verdetto sulla retrocessione

Dal tetto d’Europa alla Championship inglese il passo potrebbe essere decisamente breve per la squadra allenata da Guardiola. Il mancato rispetto del Fair Play Finanziario, con oltre cento capi d’accusa, secondo l’ex Everton potrebbe aprire alla clamorosa retrocessione per il Manchester City, sulla traccia di quanto si è visto in Scozia nel 2012.

In quel caso a retrocedere per irregolarità fiscali è stato il Rangers, e secondo Wyness, la vicenda è decisamente simile: “Lo abbiamo visto con i Rangers in Scozia con i loro EBT e le questioni fiscali. Non sarebbe la prima volta che accade.” Ha detto nel podcast Inside Track di Football Insider. Sul City ha aggiunto: “In termini di retrocessione, penso che se queste violazioni si rivelassero così gravi come è stato affermato, allora dovrà essere sul tavolo.”