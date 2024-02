Il Milan lo soffia alla Roma: accordo raggiunto, ne sono sicuri

Emergono novità sul futuro della linea difensiva giallorossa, che a fine stagione potrebbe subire un’importante rivoluzione

La linea difensiva giallorossa, dopo un periodo di profonda crisi dovuta all’adozione indiscutibile della difesa a tre da parte di José Mourinho – modulo che presupponeva una panchina gremita di difensori centrali – si trova attualmente in un periodo di ritrovata serenità, generata dall’esplosione del fenomeno Huijsen, dall’imminente rientro di N’Dicka, il controverso ma apparentemente vicino recupero di Smalling e, soprattutto dal passaggio alla difesa a quattro da parte di Daniele De Rossi, che necessita di un difensore centrale in meno nel rettangolo verde.

Tuttavia, a fine stagione, numerose carte attualmente a disposizione di DDR, potrebbero sparire dal mazzo giallorosso, costringendo nuovamente il futuro direttore sportivo romanista (il cui nome è ancora un mistero) a guardarsi intorno per compensare le partenze di alcuni esponenti delle retrovie capitoline.

Il Milan è sicuro: Adarabioyo sarà rossonero a giugno

Vi ricordiamo che, nonostante abbia segnato la sua prima rete giallorossa (nonché primo gol in Serie A) e appaia particolarmente in sintonia con la formazione di Daniele De Rossi, Dean Huijsen è di proprietà della Juventus, che appare particolarmente intenzionata a recuperare il talento 2005 a fine stagione. E’ vero, la Roma potrebbe perdere Llorente, guadagnando una cifra utile a portare il giovane olandese definitivamente a Trigoria, ma su Huijsen sono in agguato diverse società, anche fuori dall’Italia (United, Dortmund e Lipsia).

Ecco che, considerando quest’ultima prospettiva, i giallorossi si ritroverebbero privati sia di Llorente che di Huijsen, ovvero coloro i quali, insieme a Mancini, sono gli esponenti più solidi e rassicuranti delle retrovie in questo momento della stagione. Difatti, tornare a ragionare sui possibili innesti difensivi da portare a Roma a fine stagione, diviene nuovamente una pratica utile.

Nel corso del mese di dicembre, fino all’approdo di Dean Huijsen nella città eterna, Tiago Pinto sembrava occupato esclusivamente a fornire allo Special One un nuovo difensore centrale e, tra i numerosi nomi orbitati intorno al pianeta Roma è emerso anche quello di Tosin Adarabioyo. Si tratta dell’attuale centrale del Fulham, dotato di palesi abilità fisiche – derivanti da 196 centimetri, a cui sono abbinati muscoli e un discreto allungo – che a fine stagione si troverà con il contratto scaduto e, dunque, a disposizione di un parametro zero per i giallorossi. Tuttavia nelle ultime ore, come testimoniato da Ekrem Konur sul suo account X(Twitter), il calciatore classe ’97 nato e cresciuto a Manchester nelle giovanili del City, sarebbe ormai nella rete del Milan di Pioli. I rossoneri sono certi di riuscire portare il difensore centrale a Milano nel corso della finestra di mercato estiva, precludendo questa prospettiva ai giallorossi.