Intrigo bianconero per il colpo a zero: Roma e Milan bruciate

Intrigo bianconero per il colpo a zero: altro che Serie A. Inserimento importante che potrebbe stravolgere i piani. Ecco la situazione

Ieri si parlava di un colpo quasi fatto per il Milan per la prossima stagione. Ma secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, e precisamente riportare dell’Evening Standard, le cose potrebbero andare decisamente verso un’altra direzione. Che non piace né ai rossoneri e nemmeno alla Roma, che aveva messo secondo alcune indiscrezioni di mercato il giocatore nel mirino.

Un colpo a zero, di quelli che tanto piacciono ai direttori sportivi europei che vanno alla ricerca di quelli che sono gli uomini in scadenza di contratto e che possono dare una mano al proprio club. La Roma nel corso degli ultimi anni di innesti del genere ne ha piazzati diversi. Alcuni anche molto importanti. E sicuramente quella che arrivava dall’Inghilterra era una pista da seguire. Un’occasione da cogliere.

Il Liverpool su Adarabioyo

Detto ciò, in si parla di Tosin Adarabioyo, difensore del Fulham in scadenza di contratto che sarebbe entrato nel mirino del Liverpool. Con l’addio di Klopp, ufficiale da un poco di tempo, da quelle parti si ha il timore che anche Van Dijk possa salutare alla fine dell’anno e quindi i Reds stanno cercando di mettere le cose a posto, tutelandosi in questo modo.

Il giovane difensore centrale è un elemento che fa della forza fisica la sua arma migliore e le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. Di rinnovo non se ne parla in questo momento e la sensazione è che anche lui abbia capito che sia il momento di dare una svolta alla propria carriera. Il Milan rimane in corsa, sullo sfondo anche la Roma ovviamente, ma questo interesse del Liverpool potrebbe cambiare clamorosamente lo scenario.