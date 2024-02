Juventus, Inter e Milan in sede: terremoto FIGC, comunicazione lampo

L’incontro non è affatto passato inosservato e potrebbe scrivere le premesse per la definizione di un nuovo asset per il campionato.

Nelle ultime settimane sono tante le proposte di riforma, vere o presunte, che hanno avuto come tema il riassetto del campionato di Serie A. L’ultima, in ordine di tempo, si è presa rapidamente le luci della ribalta.

Il possibile ridimensionamento del campionato di Serie A con l’annessa riduzione delle squadre da 20 a 18 componenti è molto più di una semplice ipotesi. Da tempo nei dossier dei dirigenti dei vari club che hanno assunto diverse posizioni in merito, il dibattito si annuncia assolutamente animato, vivendo un passaggio cruciale in giornata. Stando a quanto riferito dall’ANSA, infatti, in un incontro in Federcalcio con il presidente federale Gabriele Gravina, Juventus, Milan ed Inter sono uscite ufficialmente allo scoperto caldeggiando la proposta di riduzione dell’organico di Serie A da 20 a 18 squadre.

Si tratta di un vero e proprio punto di svolta. Dopo gli spifferi che si erano rincorsi negli ultimi giorni, dunque, i tre top club hanno deciso di uscire definitivamente allo scoperto. Al summit in Lega la Juventus era rappresentata dall’amministratore delegato Maurizio Scanavino, mentre per Inter e Milan c’erano rispettivamente Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni. Sono attese novità a stretto giro di posta. Fuoco di paglia o l’alba di una nuova era? Staremo a vedere cosa succederà.