Ritorno UFFICIALE alla Roma: è già a Trigoria

Ritorno ufficiale alla Roma, è tornato a Trigoria e si è messo subito a disposizione di Daniele De Rossi. Si decide per la gara contro l’Inter

Manca solamente Abraham, adesso. E Ndicka, ovviamente, che però tornerà presto dopo aver giocato la finale di Coppa d’Africa. Tutti a disposizione di Daniele De Rossi gli altri uomini, visto che pure l’ultimo questo pomeriggio ha fatto rientro a Trigoria. E potrebbe anche essere convocato per il match di domani contro l’Inter all’Olimpico. Difficile eh, ma non impossibile.

Azmoun dopo l’eliminazione dell’Iran nella semifinale di Coppa d’Asia (2-3 il finale, in gol dopo 4 minuti anche il giallorosso) è rientrato alla base, a Trigoria. Conoscerà Daniele De Rossi proprio oggi, visto che quando Mourinho è stato esonerato lui era già in ritiro con i compagni di nazionale. Un rinforzo decisamente importante per il nuovo tecnico della Roma, che dopo l’addio di Belotti negli ultimi giorni di mercato praticamente non aveva un vice Lukaku. Ovvio che le caratteristiche di Romelu e di Sardar sono differenti, ma l’ex Leverkusen è uno che può giocare come prima punta.

Ritorno alla Roma: Azmoun è a Trigoria

Come anticipato non sappiamo se De Rossi se lo porterà in panchina già dalla giornata di domani, ne parleranno insieme sicuramente e prenderanno in sintonia una decisione. Di certo Azmoun sta bene fisicamente, visto che si è allenato e ha giocato. Forse avrebbe bisogno di un poco di riposo, fisico e mentale. E noi questo non lo sappiamo.

Sappiamo però che l’iraniano tornerà molto utile nel corso della stagione. Soprattutto a gara in corso quando con le sue qualità tecniche riesce anche a creare l’occasione giusta e soprattutto riesce a saltare l’uomo. Un elemento importante. Che De Rossi aspettava.