Allerta meteo UFFICIALE, Roma-Inter sotto il temporale

Allerta meteo UFFICIALE: Roma-Inter di questo pomeriggio all’Olimpico si potrebbe giocare sotto il temporale. Ecco il comunicato

Il rischio di una sfida sotto il temporale è alto. Altissimo. Le previsioni meteo infatti per il pomeriggio di oggi non promettono nulla di buono e anche la protezione civile ha diramato un bollettino. Insomma, acqua in campo e match che potrebbe regalare pochi spunti tecnici ma molta fisicità.

Bisogna fare attenzione, per il forte vento – che c’è in questo momento – e anche per la pioggia che potrebbe cadere in maniera abbondante prima, durante, e dopo la gara in programma alle 18 di oggi all’Olimpico.

Allerta meteo, il bollettino della protezione civile

Intanto, qui, vi riportiamo quello che è il bollettino della protezione civile diramato proprio in questi minuti. “Allerta meteo di entità gialla nella Regione Lazio e nella Capitale. Dalla serata di venerdì 9 febbraio, e per le successive 24 – 36 ore, si prevedono raffiche di vento da forti a burrasca. Dal mattino di sabato 10 febbraio e per le successive 24 – 36 ore, allerta per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Rischio forte, e a Roma proprio in questi minuti sta iniziando a piovere. Non in maniera abbondante, ma il cielo non promette nulla di buono e il vento è già abbastanza forte. E potrebbe anche aumentare di intensità. I cancelli dell’Olimpico oggi saranno aperti dalle 15:30, quindi meglio andare allo stadio, visto che inoltre ci sarà il tutto esaurito, con largo anticipo.