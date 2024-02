Calciomercato Roma, l’ultima di Lukaku: Friedkin sa già tutto

Calciomercato Roma, l’ultima di Lukaku contro la sua ex squadra. I Friedkin sanno già tutto e potrebbero decidere in questo modo

All’andata si è preso i fischi di un intero San Siro. Stasera vorrebbe prendersi una rivincita. Sicuramente la Roma rispetto al match di qualche mese fa avrà un atteggiamento diverso. Lo ha detto ieri De Rossi in conferenza stampa. E noi gli crediamo.

Certo, ovviamente non conosciamo il film della partita, impossibile. Ma i giallorossi non faranno da vittima sacrificale così come successo con Mourinho quando hanno avuto solamente un’occasione con Cristante. E Lukaku che in quello che è stato il suo ex stadio di palloni ne ha visti pochi, spera di avere un trattamento diverso questa sera. Con Dybala ed El Shaarawy vicino potrebbe sicuramente anche toccare qualche sfera in più. Lui vuole prendersi come detto una rivincita, anche perché, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe essere l’ultimo incrocio contro i nerazzurri.

Calciomercato Roma, l’ultima di Lukaku

Come sappiamo i giallorossi lo hanno preso in prestito. E il Chelsea ha fissato il prezzo: 43milioni di euro. Sì, ci potrebbe essere uno sconto così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ma senza Decreto Crescita in ogni caso l’operazione Lukaku costerebbe almeno 80milioni di euro tra prezzo del cartellino e ingaggio. E siccome ha già sforato il muro dei 30anni, è assai difficile – se non impossibile – che i Friedkin decidano di fare un investimento del genere.

Forse ci sta questo ragionamento. O forse no. La Roma sa bene che trattenere Lukaku è difficilissimo anche per via dei paletti che la Uefa ha imposto trovando un accordo con il club di Trigoria. E siccome i buoni propositi hanno pagato nella compilazione della lista per l’Europa League, inutile cercare di forzare la mano. I Friedkin probabilmente andranno verso un altro centravanti. Giovane quasi sicuramente. E per Lukaku potrebbe essere davvero l’ultimo incrocio contro l’Inter.