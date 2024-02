Erede Rui Patricio: la Roma sfida il Milan

Erede Rui Patricio, anche i rossoneri pensano all’estremo difensore che i giallorossi hanno messo nel mirino. Sfida in Serie A

Per la prossima stagione alla Roma servirà un portiere. Con Rui Patricio in scadenza – e con zero possibilità di rinnovo – e con Svilar che sembra acerbo, i giallorossi un estremo difensore affidabile lo devono prendere. Magari giovane, anche per stare sereni per un poco di tempo.

Di nomi dalle parti di Trigoria ne sono usciti parecchi. E ieri in esclusiva vi abbiamo parlato anche di diversi portieri della Premier League messi sotto la lente d’ingrandimento da parte dei giallorossi. Ma nonostante questo, ovviamente, nel mirino ci sono anche dei giocatori che militano in Serie A. All’inizio il nome caldo sembrava quello di Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta. Da un poco di tempo invece ci sono Falcone e Di Gregorio che vengono seguiti. Ed è proprio di quello del Monza che parliamo.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Di Gregorio

Ci sarebbe anche un certo interesse del Milan per il numero uno di Palladino che a suon di ottime prestazioni sta dimostrando di avere un futuro importante davanti a se. Probabilmente – ma questa è una nostra supposizione – perché i rossoneri si aspettano forse un’offerta per Maignan alla fine di questa stagione. E davanti a molti soldi il portiere francese potrebbe partire davvero. E quindi meglio tutelarsi.

Insomma, pure Pioli su Di Gregorio, un portiere come detto forte che sta dimostrando tutto il suo valore in questa annata. E se la Roma lo vuole prendere a quanto pare deve fare i conti con il Milan. La notizia è stata riportata da Nicolò Schira.