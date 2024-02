Formazioni ufficiali Roma-Inter: De Rossi sorprende tutti

Formazioni ufficiali Roma-Inter: le scelte di Daniele De Rossi e Simone Inzaghi per la delicata sfida in programma all’Olimpico

È arrivato il primo vero banco di prova per Daniele De Rossi, chiamato alla delicata sfida contro l’Inter del rivale Simone Inzaghi. Le due squadre sono in posizioni ben diverse, la Roma infatti è chiamata a trovare una continuità di risultati positivi che le possa garantire di rimanere in scia degli obbiettivi stagionali, ovvero la conquista del quarto posto.

Discorso totalmente diverso per i nerazzurri, con Simone Inzaghi che pare essere il vero favorito per la conquista del tricolore. L’Inter infatti al momento non solo si trova nella prima posizione della classifica, ma ha anche ben quattro punti di vantaggio sui rivali della Juventus, che però rispetto alla formazione milanese ha addirittura una partita in meno.

Una vittoria oggi porterebbe dunque Inzaghi a +7 in classifica con appena 15 giornate rimaste, mentre in caso di vittoria i giallorossi darebbero un segnale importantissimo per la corsa alla Champions League. Ecco le scelte dei due allenatori per la sfida dell’Olimpico.

Formazioni ufficiali Roma-Inter: le scelte di De Rossi e Inzaghi

Daniele De Rossi sulla panchina della Roma è riuscito a collezionare finora tre vittorie consecutive, portando la squadra dal nono posto fino al quinto, anche se con una partita in più rispetto all’Atalanta, attualmente quarta forza del campionato con un solo punto in più della formazione capitolina.

Dopo un lungo periodo condizionato dagli infortuni finalmente per i giallorossi sembra arrivato il momento di lasciare i problemi fisici alle spalle. Per questa gara infatti l’allenatore ha recuperato diverse elementi infortunati, tra i quali figurano anche il nomi di Leonardo Spinazzola e Chris Smalling. Unico assente l’inglese Tammy Abraham a causa del tremendo infortunio rimediato nella parte finale della scorsa stagione, e che lo terrà fuori circa un altro mese.

Dall’altro lato anche Simone Inzaghi può contare su quasi tutti gli effettivi della rosa, fatta eccezione per i soli Cuadrado e Frattesi, non convocati dal tecnico piacentino. Ecco le scelte dei due allenatori per il big match in programma all’Olimpico:

Roma( 4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy