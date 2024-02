Nuovo infortunio e Roma a rischio: ha chiesto il cambio

L’allenatore lo rischia da titolare e dopo meno di venti minuti chiede il cambio: la situazione in vista della Roma

La Roma di Daniele De Rossi si è fermata. La sconfitta contro l’Inter ha sancito la fine della striscia positiva di tre vittorie consecutive, messa a referto contro Verona, Salernitana e Cagliari. Ora i giallorossi devono rialzare la china tra Serie A ed Europa League.

Infatti tra pochi giorni i giallorossi partiranno per Rotterdam dove in un infuocato De Kuip si giocheranno l’andata dei sedicesimi di finale contro il Feyenoord, un remake della finale di Conference League di Tirana e della semifinale della scorsa Europa League.

Successivamente la Roma tornerà nel Lazio, ma non all’Olimpico: direzione Benito Stirpe con il Frosinone che sarà nel mezzo tra l’andata e il ritorno europeo con gli olandesi. L’ultima gara di febbraio sarà in casa contro il Torino di Ivan Juric mentre a marzo gli impegni saranno Monza, Fiorentina, Sassuolo e Lecce.

Stop e sostituzione, gli aggiornamenti

Come detto, il 26 febbraio i giallorossi sfideranno il Torino e Ivan Juric dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi ovvero Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero, impiegato dal tecnico granata come braccetto nella difesa a tre, è uscito al 19′ del primo tempo nella gara contro il Sassuolo per infortunio.

Il capitano del Torino aveva già avuto dei problemi fisici durante Torino-Salernitana del 4 febbraio, uscendo anche quel caso nella prima frazione, più precisamente al minuto quarantatre. Al suo posto, in entrambe le occasioni, è subentrato uno degli ultimi colpi di mercato di gennaio del Torino ovvero Adam Masina che verosimilmente sostituirà l’ex Milan e Wolfsburg.