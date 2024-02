Nuovo infortunio, la Roma perde i pezzi: va in tribuna

Doppio match day in casa Roma, con la squadra femminile guidata da Spugna che sta per scendere in campo contro il Napoli. Nuovo stop in casa giallorossa: va in tribuna a scopo precauzionale.

La Roma di Daniele De Rossi è attesa dal banco di prova Inter, capolista della Serie A. A guidare la classifica del campionato femminile è invece la squadra giallorossa guidata dal mister Alessandro Spugna, che guida con otto lunghezze di vantaggio la Serie A femminile, dopo aver vinto lo scontro al vertice con la Juventus. Le giallorosse sono reduci dalla rimonta in Coppa Italia ai danni del Napoli, che ospiterà nuovamente le giallorosse oggi, in campionato. Tre stop per il tecnico della squadra femminile, con un infortunio dell’ultima ora che costringe la titolare alla tribuna in casa del Napoli.

La Roma femminile veleggia al comando della Serie A, ed alle 15 scenderà in campo in casa del Napoli. Le partenopee sono state sconfitte per 3-0 in settimana dalle giallorosse, che hanno rimontato i due gol subiti all’andata in Coppa Italia e conquistato la qualificazione alle semifinali. Nella clamorosa rimonta del torneo nazionale c’è stato un problema fisico che ha coinvolto la giapponese Moeka Minami, che ha subito un colpo al piede destro contro la squadra campana. Punto fermo della difesa giallorossa e protagonista con la maglia del Giappone, per la calciatrice salta la convocazione in vista di Napoli-Roma.

Roma femminile, infortunio per Minami: Spugna non rischia col Napoli

Nella rimonta che ha consegnato le semifinali di Coppa Italia alla Roma femminile, la giapponese ha subito un colpo al piede destro. Nulla di grave secondo quanto filtra dall’infermeria ma solo tribuna per la calciatrice giallorossa.

Alle ore 15 ci sarà il fischio di inizio di Napoli-Roma, con le giallorosse che non vogliono perdere punti nella volata al primo posto della Serie A. Solo tribuna per Minami, come scritto su ‘X’, dal giornalista Giuseppe Mustica: “Nella #Roma insieme a #Ohrstrom e #Pellegrino in tribuna ci va anche #Minami: colpo al piede destro in #CoppaItalia, niente di grave e scelta di riposo a scopo precauzionale visti i due impegni della prossima settimana.”