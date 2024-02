Roma, finalmente Smalling: torna in panchina contro l’Inter

Roma, finalmente si rivede Chris Smalling, l’inglese sarà in panchina nella sfida odierna dell’Olimpico dopo il lungo infortunio

È il giorno del primo big match di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Il cammino in campionato della nuova Roma finora ha visto la squadra riuscire a conquistare ben tre vittorie consecutive, rispettivamente contro Verona, Salernitana e Cagliari, riuscendo così a rimanere in scia del quarto posto che significherebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La stagione fino ad oggi è stata caratterizzata da alti e bassi sia in Europa che in Serie A, e con Mourinho i giallorossi erano addirittura scivolati in nona posizione, un campanello d’allarme che i Friedkin non hanno potuto ignorare, e che ha portato alla decisione dell’esonero dello Special One.

Uno dei più grandi problemi di questa squadra è senza dubbio la tenuta fisica di alcuni calciatori presenti in rosa, su tutti Renato Sanches e Dybala, con il primo che non è praticamente mai sceso in campo, e per il quale la società ha provato addirittura ad interrompere il prestito. Tuttavia cominciano ad arrivare buone notizie per il mister anche dall’infermeria, con uno dei perni romanisti pronto al rientro in campo.

Fino ad oggi le molte assenze hanno pregiudicato e non poco l’andamento della Roma in campionato ed in Europa. Tra le assenze più importanti figuravano ancora quelle di Renato Sanches e Smalling, con quest’utlimo in particolare diventato un vero e proprio caso all’interno delle mura di Trigoria.

Il centrale inglese non scende in campo da settembre, ed i continui dubbi sulla sua condizione fisica avevano anche portato la società a pensare ad un suo addio anticipato. Con l’addio di Mourinho sono cominciate a circolare le prime voci di un suo possibile rientro, e finalmente quel giorno sembra arrivato

Nella partita di oggi infatti Daniele De Rossi ritrova l’ex Manchester United, che è stato convocato per la sfida contro l’Inter, andando dunque in panchina. Dopo un lungo periodo in cui il reparto arretrato è sembrato il più in difficoltà finalmente il tecnico potrà fare di nuovo affidamento sui titolari, visto l’imminente rientro di Ndicka, che potrebbe tornare nella capitale da campione africano dopo la finale contro la Nigeria, in programma domani alle 21:00