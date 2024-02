Roma-Inter, De Rossi: “Orgoglioso dei ragazzi, questa è la strada giusta”

Roma-Inter, prima sconfitta per Daniele De Rossi sulla panchina dei giallorossi. Le parole del tecnico dopo la partita

Arriva il primo ko dell’era De Rossi in casa Roma. Un bel primo di tempo di carattere cancellato dai venti minuti iniziali della ripresa. L’Inter capolista consolida la propria posizione in classifica interrompendo la striscia di tre vittorie di fila dopo 2-1 con Verona e Salernitana più il 4-0 col Cagliari. Daniele De Rossi ha parlato così del 4-2 inflitto dai neroazzurri, oggi allenati da Massimiliano Farris vista la squalifica di Simone Inzaghi

Sull’atteggiamento della Roma: “Ci sono tante risposte positive, ma anche altre che ci fanno capire che se vogliamo giocare alla pari di queste squadre non si può abbassare il livello. Questa partita è stata alla pari con momenti per loro e per noi. Sono orgoglioso della partita e dell’atteggiamento dei ragazzi, lo stadio l’ha riconosciuto e non lo fanno mai per darti il contentino. Non dico sono orgoglioso perché sono scarsi, ma perché hanno fatto una partita da giocatori veri. Questa è la strada giusta”.

L’occasione di Lukaku a tu per tu con Sommer: “Tanto facile dare la colpa solo ad un giocatore. Gli episodi nel calcio sono tutto. Le partite si vincono tutti insieme, abbiamo abbassato il livello nella prima parte della ripresa, me compreso. Se lo fai contro squadre minori non la perdi, ma con l’Inter sì. Se volete cercare il colpevole non sono adatto a questo. La Roma ha fatto una buona partita ma se abbiamo perso significa che siamo stati al di sotto dell’Inter ma nemmeno troppo”.