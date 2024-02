“Scambio” di bomber da paura: soffiano Dybala alla Roma

La clamorosa cessione potrebbe porre le premesse per un clamoroso effetto domino. La Roma trema: così danno l’assalto a Paulo Dybala.

Ritornato a prendersi con consapevolezza e decisione la squadra sulle spalle, Paulo Dybala è chiamato alla prova del 9 contro l’Inter. Una sfida mai banale per la “Joya”, che con la maglia della Juventus ha punito i nerazzurri in diverse circostanze. Nonostante la chiusura del mercato invernale, però, il numero 21 della Roma continua a calamitare spifferi ed indiscrezioni.

In estate, infatti, a meno che non si accendano improvvisamente le trattative per il rinnovo, si riattiverà la clausola rescissoria dal valore di 13 milioni di euro. In attesa di sciogliere le ultime riserve sul profilo del nuovo direttore sportivo, la Roma sarà chiamata ad affrontare il dossier Dybala per programmare le prossime mosse con largo anticipo ed evitare colpi di scena. Nonostante i segnali positivi che filtrano da ambo le parti, infatti, le sirene estere non possono e non devono essere trascurate.

Calciomercato Roma, da Mbappé a Dybala: mossa a sorpresa del Psg

Accostato a Barcellona ed Atletico Madrid nei giorni scorsi, infatti, Dybala potrebbe diventare un candidato credibile anche per l’attacco del Psg. In odore di rivoluzione, i parigini sembrano ormai rassegnati a perdere Kylian Mbappé, con il quale il Real Madrid avrebbe raggiunto un accordo di massima.

Desideroso di assecondare le richieste tattiche di Luis Enrique, il club parigino potrebbe dunque avviare un vero e proprio restyling. Secondo quanto riferito da calcionow.it, infatti, oltre ai profili di Leao ed Osimhen potrebbe ritornare in auge anche l’opzione Dybala. Già accostato ai parigini nelle scorse finestre di calciomercato, non è escluso che Dybala finisca al centro di un effetto domino clamoroso che obbligherebbe la Roma ad una contro risposta immediata. Ad ogni modo al futuro ci sarà tempo e modo di pensare. L’ex vice capitano della Juventus è ora concentrato solo ed esclusivamente al prosieguo di una stagione nella quale vuole trainare la squadra con la sua qualità. Le voci sul suo futuro non preoccupano più di tanto i giallorossi che si coccolano il loro fuoriclasse.