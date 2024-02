Serie A, stipendi tagliati e squadre escluse: documento choc

Serie A, stipendi tagliandi e squadre escluse: ecco il documento della massima serie per rivoluzionare il calcio italiano.

Tempo di riforme. La voglia di farle. Forse è arrivato il momento, almeno per la Serie A che presenterà un documento con 12 articoli e 45 voci complessive. Anticipato da Repubblica nell’edizione odierna del giornale, andiamo a vedere insieme quali sono quelli salenti che i club hanno messo nero su bianco e che vogliono mettere in atto. Dalle parole ai fatti in poche parole.

Intanto la Serie A vuole un tetto alle spese salariali, simile al modello spagnolo che impedisca di sostenere stipendi troppo eccessivi rispetto a quello che è il fatturato del club. Per chi è inadempiente si andrebbe verso il blocco del mercato. L’idea poi è quella anche di allargare il numero degli extracomunitari e introdurre pure contratti di 8 anni per i calciatori. E poi, per abbassare ulteriormente i costi, una riduzione automatica del 30% dello stipendio in caso di retrocessione. Insomma, una vera e propria rivoluzione.

Serie A, ecco tutti i punti

E poi? E poi arbitri professionisti e indipendenti dalla Federazione e un taglio drastico anche alla Coppa Italia. “L’idea è fare in modo che alcune partite valgano sia per la coppa che per il campionato, qualificando per le coppe europee anche la finalista, non solo la vincente”.

Dalla chiamata al Var per un paio di volte a partita e anche alla percentuale sulla raccolta delle scommesse da distribuire tra i campionati in base alle puntate ricevute e da spendere per infrastrutture e giovani. Magari con l’abolizione del divieto di sponsorizzazione. Tanti punti quindi in programma. Con una situazione che potrebbe vedere la luce anche nei prossimi mesi. Infine, ma non per ultimo, anche il taglio da 20 a 18 squadre partecipanti al campionato di massima serie.