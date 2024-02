Voti Roma-Inter 2-4, Mancini Illude: bocciatura pesantissima in attacco

Roma-Inter, da pochi istanti si è chiuso il confronto dell’Olimpico. Ecco i voti dei protagonisti dell’incontro.

Nonostante un primo tempo meritatamente chiuso in vantaggio dalla Roma, l’Inter espugna l’Olimpico 2-4 conquistando altri tre punti pesantissimi per la propria classifica. Sugli scudi Marcus Thuram, che di fatto ha trascinato i nerazzurri alla rimonta caricandosi la squadra sulle spalle.

Uno dei migliori in campo tra le fila della Roma è stato sicuramente El Shaarawy. Il “Faraone” si è reso protagonista di una gara volitiva in entrambe le fasi di gioco. Il gol ha impreziosito una prova assolutamente intelligente da un punto di vista tecnico-tattico. Decisivo in fase di pressione, El Sha ha sgasato in modo congeniale per allungare la squadra e far lavorare la catena di destra di Inzaghi. Come tutti i suoi compagni, però, è andato in difficoltà nel prosieguo della gara. Dopo un primo tempo perfetto, cala alla distanza anche Mancini, la cui lettura sbagliata ha spalancato le porte al 2-2 nerazzurro.

Roma-Inter 2-4, le pagelle della sfida: delude Lukaku, male anche Angelino

Pur mettendoci tanto impegno, Karsdorp ha difettato soprattutto in zona clou, non riuscendo a capitalizzare almeno un paio di occasioni nitide.

Male Romelu Lukaku. Il gigante belga si fa ipnotizzare da Sommer sul suggerimento illuminante di Pellegrini, non riuscendo ad incidere neanche di testa. Il numero 90 finisce nella rete della retroguardia dell’Inter scomparendo di fatto dalla partita nei momenti topici. Non perfetto neanche Angelino in occasione dei due gol che guidano alla rimonta dell’Inter. Ecco i voti completi:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio 5,5; Karsdorp 5,5, Mancini 6, Huijsen 5,5, Angelino 5 (60′ Spinazzola 6); Cristante 6 (60′ Bove 6), Paredes 6, Pellegrini 7 (76′ Baldanzi 6,5); Dybala 5,5 (87′ Azmoun s.v.), Lukaku 4,5, El Shaarawy 6,5 (76′ Zalewski 6).