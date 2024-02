Assenza last minute, UFFICIALE: salta la Roma

Il calciatore era diffidato e avendo rimediato un cartellino giallo salterà la prossima giornata contro i giallorossi

Archiviata la sconfitta contro l’Inter all’Olimpico, la Roma è pronto a tornare in campo in campionato. Nel prossimo turno i giallorossi sfideranno il Frosinone sperando di tornare a vincere, come successo contro Verona, Salernitana e Cagliari.

Durante la sfida tra Fiorentina e Frosinone, nei ciociari è stato ammonito Simone Romagnoli. Il difensore ex Empoli, subentrato a Monterisi all’intervallo, è stato sanzionato dopo appena cinque minuti ed essendo diffidato salterà la partita contro la Roma. Problemi per Di Francesco che aveva inserito il giocatore proprio per sostituire come detto Monterisi, ancora acciaccato.