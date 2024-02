Dopo Mourinho, tocca a lui: esonero UFFICIALE

I cattivi risultati raccolti nelle ultime settimane hanno portato la società ad esonerare ufficialmente l’allenatore

Stiamo entrando nel vivo del campionato e da ogni partita diventa sempre più importante da vincere. A due mesi e mezzo dal termine della Serie A, la società ha optato per dare una scossa all’ambiente esonerando l’allenatore che non vince dal 30 dicembre 2023.

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Salernitana ha annunciato l’esonero di Filippo Inzaghi. L’ultima gioia era stata proprio sul finire dell’anno scorso, 1-0 al Bentegodi contro il Verona che sembrava poter essere un punto di partenza. Così non è stato e nelle successive sei partite di campionato sono arrivate cinque sconfitte, tra cui quella decisiva con l’Empoli, e un solo pareggio ovvero lo 0-0 col Torino. Da non dimenticare il pesante 6-1 subito in Coppa Italia con la Juventus.