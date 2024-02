Feyenoord-Roma, incubo infortuni: nuova tegola UFFICIALE

Feyenoord-Roma si avvicina ed in casa olandese si allunga la lista degli infortunati. Il tecnico Arne Slot perde un titolarissimo prima della sfida di andata in Europa League.

La sfida tra Feyenoord e Roma si rinnova per la terza stagione consecutiva. Stavolta in palio c’è l’accesso agli ottavi di Europa League, mentre lo scorso anno si incrociarono nei quarti di finale della competizione europea. A due stagioni fa risale la finale della Conference League a Tirana, vinta di misura dai giallorossi sulla squadra olandese. Giovedì una nuova sfida metterà davanti le due squadre, con il tecnico Arne Slot che continua a fare la conta degli indisponibili. Il club di Rotterdam perde un titolarissimo per infortunio in queste ore.

Si allunga l’elenco degli infortunati in casa Feyenoord, a quattro giorni dall’andata dei play off di Europa League contro la Roma. La squadra olandese, campione in carica dell’Eredivisie, scende in campo questa sera per affrontare lo Sparta Rotterdam. Dopo il derby i biancorossi ospiteranno la Roma di Daniele De Rossi, reduce dalla sconfitta interna contro l’Inter. La gara d’andata si giocherà in Olanda, giovedì pomeriggio, con il ritorno allo stadio Olimpico in programma il 22 febbraio. Il tecnico Arne Slot, che già deve fare i conti con tanti infortunati nelle ultime settimane, perde per un nuovo stop ufficiale l’ennesimo calciatore titolare.

Verso Feyenoord-Roma, nuova tegola UFFICIALE per Slot: Gimenez infortunato

Dopo Justin Bijlow e Gernot Trauner, finiti ko in vista della sfida alla Roma, il Feyenoord perde per infortunio anche Santiago Gimenez. L’attaccante messicano non è stato convocato dal tecnico Slot in vista del derby di Rotterdam contro lo Sparta, che si gioca questa sera al De Kuip.

L’attaccante è il punto di riferimento offensivo del Feyenoord, ed è stata la stessa società olandese ad annunciare l’infortunio di Gimenez, non presente tra i convocati contro lo Sparta Rotterdam. Una nuova grana con cui fare i conti per Arne Slot in vista della sfida europea alla Roma, che dal canto suo potrebbe ritrovare in campo Chris Smalling, già presente in panchina ieri contro l’Inter.