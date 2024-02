Indagine FIGC sul dito medio di Acerbi: ecco cosa rischia

Roma-Inter non finisce mai e un gesto di un calciatore in campo potrebbe avere serie conseguenze. Aperta un’indagine da parte della Figc

Insieme al controverso episodio della presunta telefonata di Simone Inzaghi ai propri calciatori durante l’intervallo, la partita conclusasi tra Roma e Inter ha riservato un altro avvenimento da chiarire, che ha generato l’apertura di un’indagine da parte della Figc.

I punti in palio, la foga agonistica e l’importanza per entrambi i club di dare il tutto per tutto per uscire dallo Stadio Olimpico senza rimpianti, ha portato uno dei 22 calciatori presenti nel rettangolo verde a spingersi oltre e, adesso, si valutano le possibili conseguenze di un gesto inaccettabile.

Acerbi rischia la squalifica per il dito medio ai tifosi giallorossi

Le telecamere e gli ispettori della Procura, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero osservato chiaramente Francesco Acerbi intento a rivolgere il dito medio alla Tribuna Montemario, dove erano accomodati alcuni tifosi giallorossi. Il difensore centrale nerazzurro avrebbe sfogato la tensione dopo il controllo al VAR in atto proprio sul suo gol, che ha sbloccato il match dopo 17 giri di orologio.

Le prove audiovisive del gesto di Acerbi sono passati al vaglio di Giuseppe Chinè, il quale ha aperto un’indagine, per sancire la pena che verrà inflitta al numero 15 nerazzurro. L’ipotesi più probabile è che si giunga ad un patteggiamento, ma la prospettiva di una squalifica aleggia sulla testa di Acerbi e nella mente di mister Inzaghi.