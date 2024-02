Lo cacciano via dopo il post della Roma: “Va in Arabia”

La rabbia dei tifosi giallorossi si è manifestata sui social. Le cattive prestazioni non lasciano alcun scampo

La partita contro l’Inter, al netto del risultato negativo, ha lasciato alcune indicazioni positive come raccontato da Daniele Rossi. Alcuni giocatori però non ha brillato e non è stata la prima volta, scatenando quindi le critiche dei tifosi.

L’era De Rossi era iniziata nel migliore dei modi, vincendo 2-1 con il Verona grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini. Successivamente era arrivato il successo in terra araba con l’Al-Shabab mentre in campionato è stato decisivo un altro 2-1, quello a Salerno firmato Dybala su rigore e Pellegrini.

De Rossi aveva calato il tris con il 4-0 al Cagliari in una stupenda prestazione arricchita dai gol di Pellegrini, doppietta di Dybala tra cui uno su rigore e il definitivo poker di Huijsen. Il primo stop è arrivato contro l‘Inter dopo un primo tempo in vantaggio, 2-1 con Mancini ed El Shaarawy, salvo poi venir rimontati per 4-2.

Sul banco degli imputati Rick Karsdorp

I giocatori più criticati nel big match con i neroazzurri sono stati Romelu Lukaku, reo di aver sbagliato due gol sul 3-2, Rui Patricio, tutt’altro che perfetto sul definitivo 4-2, e infine anche Rick Karsdorp. Una partita sotto le aspettative per il terzo che ormai da tempo è tra i più beccati dai tifosi.

Oggi l’olandese fa il compleanno, ma più che gli auguri sono arrivate sonore critiche nei suoi confronti. Gettonatissimo le richieste di cessione, tifosi molto delusi sia per le prestazioni che per l’atteggiamento tutt’altro che positivo mostrato in campo.

