Mourinho risale in cattedra: torna subito per vincere la Champions

Dopo l’addio alla Roma José Mourinho potrebbe essere pronto a ripartire, e potrebbe farlo in un vero top club europeo

I tifosi romanisti non hanno ancora dimenticato José Mourinho. L’addio del portoghese alla capitale è arrivato come un fulmine a ciel sereno, accolto nel peggiore dei modi dai supporter capitolini. Sui social e anche allo stadio lo Special One viene ancora ricordato da molti di quelli che ormai sono i suoi ex tifosi, simbolo del grande rapporto che si era creato tra l’allenatore e l’ambiente.

Purtroppo però era più che evidente che la squadra non lo stesse seguendo più, ragion per cui quella presa dalla proprietà potrebbe rivelarsi la scelta migliore per il futuro a breve temine della Roma. L’arrivo di De Rossi in panchina ha riacceso l’entusiasmo sia tra i tifosi che nello spogliatoio, come dimostrano anche i buoni risultati raccolti finora.

Nonostante questo una delle principali domande rimane invariata: quale sarà il futuro di Mourinho? Conteso tra l’Arabia ed una nuova esperienza in Europa potrebbe essere arrivato il tempo delle scelte per lo Special One, accostato ad una delle panchine più prestigiose del continente.

Mourinho, dopo la Roma il futuro è in un top club?

I tifosi giallorossi, e di tutta Europa continuano a chiedersi dove allenerà Mourinho la prossima stagione. Il portoghese stesso ha ammesso la volontà di allenare in Arabia in futuro, soprattutto vista la crescita che la Saudi Pro League ha avuto nell’ultimo anno, tuttavia non è mai stato specificato quanto prossimo possa essere questo futuro.

La voglia di mettersi in gioco e di continuare a vincere in Europa c’è, e le possibilità potrebbero non mancare. Diversi allenatori vedono il proprio posto tremare a causa degli scarsi risultati ottenuti finora, su tutti Thomas Tuchel, fresco di una sconfitta per 3-0 contro il Bayer Leverkusen che potrebbe costargli il titolo finale.

Il rapporto tra la società ed il tecnico tedesco sembra ormai ai minimi storici, e le prossime partite potrebbero essere decisive per stabilire il futuro di Tuchel in Baviera. Secondo quanto riporta la Bild, nota testata tedesca, José Mourinho starebbe strizzando l’occhio al Bayern Monaco, e starebbe addirittura imparando il tedesco per essere pronto a subentrare in caso di addio anticipato dell’ex tecnico del Chelsea. Non c’è ancora niente di ufficiale, ma a seconda dei risultati che otterrà il Bayern potrebbe esserci davvero un cambio a sorpresa in panchina.