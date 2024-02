Serie A, corsa al quarto posto stravolta: “Due punti di penalizzazione”

La rivelazione potrebbe cambiare improvvisamente le carte in tavola e aprire nuovi scenari in vista della bagarre per il quarto posto.

Negli ultimi mesi sono diverse le sentenze che, direttamente o indirettamente, hanno stravolto gerarchie e scalfito certezze che sembravano granitiche. Quanto successo alla Juventus nell’ambito della questione plusvalenze ne è una testimonianza piuttosto concreta.

Non è escluso, però, che la giustizia sportiva possa ritornare ad infliggere penalizzazioni in corsa anche nel corso di questa stagione. Nelle ultime settimane, infatti, è ritornato prepotentemente in auge il rebus legato all’affare Osimhen. La Procura di Roma ha chiuso l’indagine per l’accusa di falso in bilancio e adesso il Napoli aspetta di capire quali saranno le prossime mosse e se, eventualmente, ci saranno i presupposti per l’apertura di un processo sportivo. Qualora dovessero emergere documenti e fatti non emersi in precedenza, infatti, la Procura Federale potrebbe ritornare a valutare un caso per il quale, in passato, non ha rivelato irregolarità da parte del club azzurro.

Serie A, caso Osimhen e possibile penalizzazione al Napoli: parola all’avvocato

Inutile ribadire come tutto questo si intrecci anche con il campionato in corso. Qualora emergessero novità in merito al caso Osimhen, infatti, si potrebbe procedere ad un clamorosa riapertura del dossier nell’ambito della giustizia sportiva. A quel punto l’ipotesi di una penalizzazione al club azzurro non sarebbe da escludere a priori.

Sull’argomento si è espresso l’avvocato Ruggero Di Staso nel corso della diretta di “Un Calcio alla Radio” su Radio Napoli Centrale. L’avvocato, facendo una previsione, si è espresso sulla vicenda lasciando intendere come il rischio che il Napoli venga sanzionato con una penalizzazione non debba essere scartata. Di seguito le sue parole: “Per la vicenda Osimhen nella peggiore delle ipotesi ci saranno due punti di penalizzazione“.

Una rivelazione tutt’altro che banale. Una previsione che chiaramente sta agitando e non poco i tifosi del Napoli. Dopo alcuni mesi piuttosto difficili, infatti, la compagine di Walter Mazzarri sta provando a risalire la china in campionato. Al netto delle oggettive difficoltà, Osimhen e compagni si ritrovano a battagliare per quel quarto posto che spalancherebbe l’accesso alla prossima Champions League. Un’eventuale penalizzazione, però, rimescolerebbe il tutto e contribuirebbe a far cambiare nuovamente la classifica.