Tegola Roma e nuova assenza: salta il Feyenoord

Il danno oltre la beffa. La Roma potrebbe fare a meno di una sua pedina importante per l’impegno al De Kuip di Rotterdam contro il Feyenoord.

Non è bastato alla Roma un primo tempo assolutamente volitivo per riuscire a fiaccare l’impeto dell’Inter. Passati in svantaggio a cavallo della prima frazione di gioco, i nerazzurri hanno avuto la forza di reagire e di ribaltare il punteggio grazie ad un Thuram in versione deluxe e ad alcuni errori da matita blu della compagine giallorossa.

Ad ogni modo gli uomini di De Rossi dovranno essere bravi a riattaccare immediatamente la spina e a preparare al meglio il delicato confronto contro il Feyenoord. Giovedì alle 18.45 è in programma a Rotterdam un impegno molto importante per il prosieguo della stagione di Lukaku e compagni. L’andata degli spareggi di Europa League ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio spartiacque per la stagione della Roma. Salvo recuperi last minute, De Rossi non potrà fare a meno di un titolarissimo.

Roma, Cristante a forte rischio per il Feyenoord

Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, infatti, in vista del prossimo impegno europeo la Roma dovrà quasi sicuramente fare a meno di Bryan Cristante. Il centrocampista è stato costretto a chiedere il cambio a causa di un persistente dolore alla schiena che ormai si trascina da diverso tempo.

Sembrano essere ridotte al lumicino le chances di recupero dell’ex Atalanta. A comporre la mediana saranno dunque Bove, Paredes e Pellegrini. In difesa, invece, complice l’assenza di Huijsen dalla lista Uefa, assolutamente certo il ritorno di Llorente. Non è da escludere, infine, che Leonardo Spinazzola riesca strappare una maglia da titolare per il posto sulla corsia mancina, con Celik sull’altro versante.