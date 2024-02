Addio Rui Patricio: sostituto in Serie A e sorpresa bianconera

Rui Patricio non convince più, ed in casa Roma è già tempo di pensare ai nomi del possibile sostituto: spunta la sorpresa bianconera

La partita contro l’Inter, nonostante il risultato finale dia ampiamente ragione ai nerazzurri, ci ha mostrato una Roma decisamente diversa da quella a cui eravamo abituati fino ad oggi. Pressing a tutto campo, propensione offensiva ed un pizzico di fortuna, avevano fatto si che i giallorossi riuscissero a ribaltare il risultato del primo tempo, andando negli spogliatoi sul risultato di 2-1 per la formazione capitolina.

Purtroppo però ancora una volta il secondo tempo è stato caratterizzato da un netto calo fisico, ma soprattutto mentale del secondo tempo, con Pellegrini e compagni che si sono fatti ribaltare il vantaggio, andando sotto di due gol con il 4-2 finale di Bastoni.

Ancora una volta però la formazione capitolina ha dimostrato tutti i limiti di una rosa non all’altezza, in particolare alcuni ruoli dove sarà necessario intervenire sul mercato, come ad esempio quello del portiere, dove Rui Patricio ormai non rappresenta più una sicurezza come nel suo primo anno in giallorosso.

Rui Patricio in uscita: il nome del possibile sostituto

Nonostante la stagione non sia ancora terminata la Roma sta già costruendo le basi per il futuro. Questa sorta di ‘rivoluzione’ è cominciata ormai da diverso tempo, con la società che ha annunciato sui suoi canali ufficiali l’addio di Tiago Pinto prima e Mourinho poi. Quello dello Special One in particolare è stato accolto con un certo scetticismo da parte dei tifosi, che però hanno fatto fronte comune per sostenere il nuovo arrivato Daniele De Rossi, che è riuscito a vincere le sue prime tre gare, perdendo però il big match contro l’Inter a San Siro.

Il vento del cambiamento però non si arresta dalle parti di Trigoria, e in estate sono previsti altri addio, tra cui quello del portiere Rui Patricio. L’ex Wolverhampton non è più una sicurezza come al suo primo anno nella capitale, e la società è al lavoro per cercare il nome del suo possibile sostituto.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Leggo ci sarebbero diversi nomi sul piatto pronti ad ereditare il posto del portoghese, uno di questi è Wladimiro Falcone, accostato da tempo ai giallorossi, ma non è l’unico nome sulla bilancia. Sempre secondo quanto riportato la Roma starebbe monitorando la situazione legata ad Alex Meret, che a fine stagione dovrebbe lasciare Napoli, e del portiere dell’Udinese Okoye.