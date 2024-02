Calciomercato Roma, ribaltone Ancelotti: offerta a sorpresa

Calciomercato Roma, le manovre di Carlo Ancelotti vanno ad intrecciarsi con quelle della squadra giallorossa. Offerta a sorpresa e conto alla rovescia già partito.

Si intrecciano le strade della Roma e di Carlo Ancelotti in chiave calciomercato. Il tecnico italiano, con un passato importante da giocatore in giallorosso, ha rinnovato ad inizio gennaio con il Real Madrid fino al 2026. La squadra spagnola sta già pianificando le manovre in vista della prossima stagione, con una decisione che cambia le carte in tavola su un calciatore accostato anche ai giallorossi. Spunta l’offerta a sorpresa per la firma in casa Real, con il conto alla rovescia che entra nella fase calda nelle prossime settimane.

La prima sconfitta di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma ha mostrato nuove lacune nella rosa giallorossa. La società guidata dalla famiglia Friedkin ancora non è uscita allo scoperto sul nuovo dirigente che prenderà il posto di Tiago Pinto, ma nel mentre si iniziano a gettare le basi in vista della prossima stagione. La squadra giallorossa è attesa da una sfida decisiva, l’andata dei play off di Europa League in casa del Feyenoord. La doppia sfida agli olandesi rappresenta un primo snodo cruciale nel bilancio della gestione De Rossi, che ha il contratto in scadenza con i giallorossi a fine stagione. Ed in vista del prossimo anno possono cambiare diverse cose all’interno della rosa romanista, a partire dal ruolo dell’estremo difensore.

Calciomercato Roma, ribaltone Real Madrid: Ancelotti vuole il rinnovo di Vazquez

Rui Patricio è in scadenza di contratto, ed anche contro l’Inter è stato autore di una prestazione insufficiente. Tra i peggiori in campo anche il terzino destro Rick Karsdorp, il laterale olandese è stato criticato sui social network da tanti tifosi romanisti. E nelle passate settimane per la corsia di destra della Roma si era accesa una pista che punta al Real Madrid di Ancelotti.

Fari puntati su Lucas Vazquez, esterno destro impiegabile a tutta fascia ed in scadenza di contratto con il Real. Secondo quanto scrive il sito spagnolo Relevo.com, Ancelotti starebbe premendo per il rinnovo di contratto del classe ’91. Offerta a sorpresa per il laterale galiziano, che dovrà decidere se prolungare il suo matrimonio con i Blancos o tentare una nuova avventura in carriera.