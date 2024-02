Via libera ufficiale per la Roma, la comunicazione arriva a pochi giorni dalla sfida al Feyenoord. Buone notizie per i tifosi giallorossi in vista della nuova sfida al club di Rotterdam.

Archiviata la sconfitta interna contro l’Inter, prima battuta d’arresto per la Roma targata De Rossi, ora i giallorossi stanno preparando la sfida al Feyenoord. Per la terza stagione consecutiva le strade tra le due squadre si incrociano in Europa, con gli olandesi a caccia del doppio riscatto dopo la finale di Conference League ed i quarti di finale di Europa League della scorsa stagione. Ancora una volta le autorità hanno vietato la vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti, sia nella sfida d’andata che in quella di ritorno.

Meno tre a Feyenoord-Roma, Daniele De Rossi prepara il suo debutto europeo da allenatore della squadra giallorossa. Giovedì pomeriggio, allo stadio De Kuip di Rotterdam, andrà in scena la sfida d’andata dei play off di Europa League. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale della competizione europea, con i giallorossi che giocheranno la sfida di ritorno in casa, come avvenne la scorsa stagione nei quarti di finale. Sia le autorità olandesi che quelle italiane, per motivi di gestione dell’ordine pubblico, hanno nuovamente vietato la trasferta alle tifoserie ospiti. Per il timore di scontri tra tifosi non ci saranno romanisti a Rotterdam nella sfida d’andata, stessa situazione ma a parti inverse, per quel che riguarda la sfida di ritorno allo stadio Olimpico.

Roma-Feyenoord, via libera ufficiale: lo stadio Olimpico tutto giallorosso

Ma, come avvenne lo scorso anno, con la rimonta nel ritorno dei quarti che consegnò le semifinali alla Roma di Mourinho, lo stadio casalingo sarà completamente giallorosso. La società ha appena comunicato il via libera della Prefettura all’apertura del distinto Nord Ovest ai tifosi romanisti, settore destinato normalmente ai tifosi ospiti.

Ecco il comunicato emesso sul sito ufficiale della Roma:

“Per Roma-Feyenoord è ora disponibile anche il settore Distinti Nord Ovest! La Prefettura ha infatti dato il via libera all’apertura per il settore normalmente riservato alla tifoseria avversaria.