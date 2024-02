Europa League, scelta la partita in chiaro: dove vedere la Roma in tv e streaming

La Roma di De Rossi si prepara ad affrontre il Feyenoord ai play-off di Europa League. Ecco dove vedere il match programmato per giovedì sera

Dopo il knock out subito contro l’Inter – curiosamente rassicurante per alcuni tifosi capitolini, stupiti dall’approccio manifestato durante il primo tempo – i giallorossi si preparano ad affrontare un altro appuntamento ‘spartiacque’ per la stagione in corso.

Daniele De Rossi si trova ad ereditare obbligatoriamente il play-off di Europa League, che consiste in una doppia sfida (andata e ritorno) contro il Feyenoord, da consumare nel giro di appena una settimana. Il primo dei due match è programmato per giovedì 15 febbraio alle 18:45, il secondo il 22 febbraio alle 21:00.

Feyenoord-Roma, ecco dove vederla

La Roma di Daniele De Rossi giovedì sarà a Rotterdam per incontrare il Feyenoord, ormai un abitudine in termini di competizioni europee. Dopo le tre vittorie di fila (conquistate contro Verona, Salernitana e Cagliari) e la comprensibile sconfitta con la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, la partita con il Feyenoord potrebbe rappresentare un test di sorprendente importanza per sancire l’impressione su questo primo periodo di De Rossi sulla panchina giallorossa. Le evidenti rivoluzioni introdotte dall’ex capitano della Roma hanno indubbiamente rinvigorito la fase offensiva dei giallorossi, ma occorre restituire una sensazione di solidità e costanza, che potrebbe giungere proprio nel caso in cui la Roma riuscisse a superare con relativa serenità i play-off europei.

La sfida tanto attesa, causata dal secondo posto nel girone, è particolarmente attesa dai sostenitori capitolini, che ora sanno su quali canali potranno seguire la propria squadra del cuore. A differenza della partita del Milan, che affronterà il Rennes, il match dei giallorossi con gli olandesi non sarà trasmesso in chiaro su TV8. Difatti, proprio come accade per il campionato, i romanisti dovranno necessariamente essere dotati di un abbonamento a DAZN per godere delle gesta europee del club capitanato da DDR. L’unica opzione alternativa sarà quella rappresentata da Sky Sport Uno, dove la partita verrà trasmessa.