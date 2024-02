Format Serie A, UFFICIALE: riforma approvata

Format Serie A, ufficiale: la riforma dopo l’assemblea di lega di oggi è stata approvata. Ecco quello che è venuto fuori

L’assemblea di Lega della Serie A, che si è tenuta questa mattina a Milano, ha emesso un paio di sentenze. C’era attesa per capire come i club, dopo le polemiche della scorsa settimana nei confronti della Figc, si sarebbero mossi. E qualcosa, così come riportato da calciomercato.it, è venuta fuori.

Intanto: “La Lega Serie A ha approvato oggi, nel corso dell’Assemblea svoltasi nella sede di via Rosellini, il proprio documento di indirizzo contenente le proposte di riforma del calcio italiano. Nel corso della stessa riunione, è stata ribadita la assoluta necessità di mantenere nello statuto federale il diritto di intesa, così come nei principali sistemi calcistici europei”. Ma questo non è tutto, perché un altro tema principale era quello del numero di squadre che dovranno comporre i prossimi campionati. E sotto questo aspetto c’è stata una marcia indietro.

Format Serie A, si continua a 20 squadre

Erano molti nei giorni scorsi i club che spingevano a disputare una Serie A con 18 squadre a differenza delle 20 che adesso compongono il campionato di massima serie. Bene, dopo l’assemblea, è venuta fuori una decisione diversa.

“E’ stato, inoltre, confermato l’attuale format a 20 squadre del campionato di Serie A”. Insomma, niente diminuzione dei club ma si continuerà con 38 partite di campionato all’anno nonostante la Champions League ne farà giocare di più visto che anche della massima competizione europea cambierà il format. In poche parole in questo caso hanno vinto le piccole nei confronti delle grandi. La Roma, insieme a Juventus, Milan e Inter aveva votato a favore della riduzione.