Venti milioni e scambio con la Juve: game over Roma

Juventus e Roma hanno deciso di intraprendere un percorso simile sul calciomercato, per ridurre il monte ingaggi

Reduce dalla sconfitta interna contro l’Inter per 2-4. la Roma è tornata subito al lavoro per preparare la sfida di giovedì contro il Feyenoord. La gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League segnerà l’esordio di Daniele De Rossi in campo internazionale come allenatore. Una sfida che l’ex centrocampista giallorosso ha deciso di intraprendere con tre nuovi innesti in lista: Angeliño, Sardar Azmoun e Tommaso Baldanzi.

Non ci sarà invece Dean Huijsen. Arrivato in prestito secco dalla Juventus, il difensore 18enne sarà al centro di nuove discussioni di mercato a fine stagione, quando le strade dei due club potrebbero intrecciarsi anche su altri fronti. A prescindere di chi sarà alla guida delle due squadre, le due società hanno ormai intrapreso un percorso di sostenibilità, volto a non appesantire un monte ingaggi già ingombrante.

Calciomercato Roma, scambio per Gudmundsson

Oltre a monitorare i campionati esteri per individuare giovani di prospettiva, l’idea è quella di andare con forza sui migliori calciatori delle medio-piccole italiane, ancora alla portata a livello di stipendi. È questo, ad esempio, il caso di Albert Gudmundsson. Protagonista di una stagione di altissimo livello, il 26enne islandese è da tempi non sospetti sul taccuino della Roma e della Juve, ma non solo. Big inglesi, Inter, Milan e Napoli sono state a più riprese accostate al calciatore.

Speranzoso di assistere ad una vera e propria asta a giugno, il Genoa a gennaio ha rispedito al mittente almeno tre offerte della Fiorentina, valutando il giocatore non meno di 30 milioni di euro. Un prezzo elevato che i vari estimatori italiani proveranno a smussare con l’inserimento di alcune contropartite tecniche. Per quanto riguarda i bianconeri, secondo ‘immezcla.it’ oltre ad una cifra cash vicina ai 20 milioni di euro, Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Kaio Jorge, valutandolo circa 10 milioni di euro.