35 milioni e sfida in Serie A, avvisata anche la Roma: c’è stata la chiamata

Calciomercato Roma, 35 milioni e contesa tra le top di Serie A: arriva l’annuncio UFFICIALE.

Le questioni attenzionate e monitorate in casa Roma nel corso di queste ultime settimane sono state certamente numerose e hanno abbracciato una totalità di fattori di varia natura, soprattutto relativamente alla panchina. Come noto, l’esonero di Mourinho ha generato un vero e proprio scossone mediatico e ambientale, in parte lenito e gestito dalla grande e carismatica intelligenza di Daniele De Rossi, approdato nuovamente a Trigoria con il fine ultimo di giocarsi una grande chance per la propria carriera, aiutando la Roma da lui tanto amata e difesa per i numerosi e più che onorati anni di carriera.

L’impatto e la scossa del mister giallorosso in una piazza e in un ambiente a lui ben noti sono stati pressoché evidenti, al netto di defezioni e margini di miglioramento sui quali sarà possibile ancora lavorare per questa parentesi centrale di stagione, importantissima sia in campionato che in Europa League. Parallelamente al proseguimento di un cammino sportivo che ha ancora tanto da dire, in casa Roma restano numerosi i dubbi e le incertezze circa molteplici aspetti, legati alle prossime ponderazioni societarie in ambito dirigenziale e non solo.

Calciomercato Roma, 35 milioni per Gudmundsson: il Genoa fissa il prezzo

Il futuro di De Rossi, come noto, è oggi più che mai legato al presente e ai frutti che tutto il mondo Roma si augura di poter raccogliere con entusiasmo nel corso dei prossimi mesi. Alle incertezze relative all’allenatore, poi, si aggiunga anche l’attesa per la scelta del direttore sportivo, figura più che mai cruciale e importante per l’architettura del prossimo progetto dei Friedkin, dopo la conclusione del ciclo Mourinho.

Tanti cambiamenti, dunque, potrebbero verificarsi tra le fila dirigenziali e della stessa squadra, per la cui costruzione una grande discriminante potrebbe essere rappresentata sempre da quell’agognato quanto ricercato piazzamento tra le prime quattro. Questo aiuterebbe non poco a imbattersi in investimenti economicamente più importanti, al giorno d’oggi sempre più difficili ma al contempo necessari per ambire a grandi traguardi.

I prezzi aumentati nel mondo del calcio e la presenza di botteghe care anche nel nostro campionato vanno certamente in questa direzione, come confermano anche le recenti dichiarazioni del CEO del Genoa, Andres Bazquez, intervenuto anche su Albert Gudmundsson nella recente intervista a Cronache di Spogliatoio.

Finito nel mirino di tanti club di Serie A, tra cui soprattutto la Fiorentina nel mese di gennaio, il gioiellino ligure piace anche in quel di Trigoria, al netto di un prezzo che parrebbe essere stato ufficialmente fissato a cifre superiori ai 30 milioni, come emerge chiaramente dalle parole del dirigente.

“Barone mi chiamò ma gli dissi che non l’avrei venduto e che avrei sparato cifre sempre più alte per non perderlo. Se lo do via, perdo una parte importante. Se questa estate arriveranno 35 milioni, ci ragioneremo“.