Calciomercato Roma, addio Rui Patricio: l’erede è in Bundesliga

Dopo le numerose contestazioni sollevate dai tifosi in merito all’operato di Rui Patricio, la Roma inizia a guardarsi intorno sul mercato dei portieri

Il risultato di Roma-Inter, a detta di molti, sarebbe stato viziato dallo stato di forma particolarmente discutibile di Rui Patricio, il quale, in più di un’occasione, ha restituito ai sostenitori capitolini una frustrante sensazione di precarietà e insicurezza. Lacune che stanno caratterizzando in maniera ormai evidente la stagione del portoghese, a cui i vertici giallorossi sembrerebbero voler trovare un sostituto.

Sarebbe di certo indelicato e piuttosto goffo sotto il punto di vista squisitamente analitico addossare al numero 1 le colpe della prima debacle di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, tuttavia, come già evidenziato, non si tratta del primo match in cui si susseguono tragicamente episodi poco rassicuranti tra i pali e, nell’ottica di costruire un progetto solido e sostenibile, appare necessario guardarsi intorno, per portare a Trigoria un estremo difensore che fornisca garanzie a De Rossi o chi per lui erediterà la Roma quest’estate.

Spunta la pista Michael Zetterer

La scadenza del contratto di Alex Meret con i partenopei sarebbe al centro dei pensieri dei vertici giallorossi, ma, anche in virtù dell’ennesima prestazione deludente di Rui Patricio, i taccuini giallorossi si stanno rapidamente riempiendo di nomi, per giungere alla finestra di mercato estiva con le idee chiare. In attesa che giunga nella capitale un nuovo direttore sportivo a cui consegnare i nomi valutati in questi giorni, si aggiunge un nome di rilievo alla lista dei candidati. Come appreso da Calciomercato.it, i vertici giallorossi avrebbero messo nel mirino un altro obiettivo per l’estate, attualmente in forze in Bundesliga.

Si tratta di Michael Zetterer, attuale estremo difensore del Werder Brema, che potrebbe rappresentare una scommessa piuttosto economica per i Friedkin. Difatti… il portiere tedesco classe ’95 si è conquistato soltanto da poche settimane il posto da titolare, il che lo relega ancora tra le opzioni più a buon mercato del panorama europeo. Si parla di una cifra intorno ai sei milioni di euro, che, tuttavia, potrebbe lievitare, a causa delle numerose concorrenti che sembrano aver adocchiato il talentoso portiere. Parliamo di uno dei rappresentati del ruolo più abili della lega tedesca a toccare il pallone con i piedi, il che lo classifica immediatamente come un portiere particolarmente adatto alle esigenze del calcio contemporaneo, fatto di ripartenze dal basso e pressing alto da parte degli attaccanti avversari.

Come emerso dalle prime settimane di DDR a Trigoria, Rui Patricio si è trovato spesso a dover smistare per armonizzare la costruzione dal basso, ma una tecnica quantomeno rivedibile gli ha impedito di fornire un valore in più alla manovra giallorossa. Scontato precisare che, parlando del vero e proprio lavoro che un portiere dovrebbe svolgere, Zetterer non sfigura affatto, come le statistiche accumulate dal Werder Brema fanno intuire senza particolare fatica: nel primo periodo della stagione, Zetterer era delegato ad osservare le partite comodamente seduto in panchina e, in questo intervallo temporale, il club ha subito ben 17 reti. Una volta conquistato il posto da titolare, il portiere originario di Monaco ha subito il medesimo numero di marcature, ma nel doppio degli incontri. A giugno occorrerà duellare a distanza con Fullham, Rennes e Galatasaray, ovvero le società attualmente più ingolosite dall’affare Zetterer.