Calciomercato Roma, scippo capitale: Lazio beffata

La Roma si porta avanti e guarda già al calciomercato estivo. Il primo colpo potrebbe essere un sgarbo alla Lazio

Il derby è sempre il derby, che si giochi in campo o fuori c’è sempre quella rivalità unica che solo Roma può regalare. In questo caso le due società si stanno sfidando in ambito di calciomercato: i giallorossi starebbero superando la Lazio per il giocatore.

La Roma ha chiuso il mercato invernale con tre colpi importanti per la prima squadra. Il primo in ordine cronologico è stato Dean Huijsen, difensore preso dalla Juventus in prestito secco. A seguire Angeliño, terzino sinistro dal Lipsia con la formula del prestito mentre la ciliegina sulla torta è stata Baldanzi dall’Empoli, altro prestito ma in questo caso con obbligo di riscatto.

Senza dimenticare, stavolta però nella casella cessioni, l’addio di Viña per otto milioni di euro. Con questa cifra, Tiago Pinto è riuscito in occasione del suo ultimo mercato con la Roma a piazzare gli ultimi colpi in canna, consegnando a De Rossi alternative e titolari validi per ciò che resta della stagione.

Sorpasso Roma sulla Lazio

Ora come detto ci sarebbe un derby di mercato ad infuocare prima del tempo il calciomercato invernale. Stiamo parlando di Rafa Silva, attaccante del Benfica. Il classe 1993 è da tempo nel mirino della Lazio che sognava di poterselo accaparrare a parametro zero senza concorrenza.

Invece la Roma è scesa in campo e vede nell’esperto giocatore lusitano un’opzione valida per riempire un attacco con più dubbi che certezze. Con ancora poco chiare le situazioni dei centravanti in rosa, i giallorossi si vogliono preservare e questo sgambetto alla Lazio potrebbe rivelarsi la mossa di mercato migliore.