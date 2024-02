Dalla Roma alla Juve, rivoluzione e valzer di panchine in Serie A

Dalla Juventus alla Roma, valzer di panchina in Serie A e attesa per la decisione finale: gli ultimi aggiornamenti.

La questione panchine è certamente una di quelle in grado di suscitare e stimolare le maggiori attenzioni nel corso di questa parentesi stagionale, più che mai importante per la rincorsa agli ancora numerosi obiettivi apertissimi in Serie A ma altrettanto cruciale per l’apparecchiamento di quelli che saranno i prossimi progetti delle squadre del nostro campionato, Roma inclusa.

Nella Capitale, come noto, si è reduci da una parentesi di cambiamenti e incertezze di non poco conto, iniziata con le numerose difficoltà sin da subito palesate dalla squadra e culminata, alla fine, con l’esonero di José Mourinho a metà gennaio, cui ha fatto seguito l’approdo inatteso sulla panchina giallorossa di Daniele De Rossi.

Sin da inizio anno, come noto, la questione panchina della Roma era stata in realtà una di quelle in grado di generare le attenzioni principali, alla luce dell’entrata nell’ultimo anno del contratto dello Special One, ad oggi ancora formalmente ed economicamente legato al club fino al 30 giugno.

Valzer di panchine in Serie A, da Allegri a Thiago Motta: le ultime

Guardando al presente e al futuro, va detto che l’entrata in corsa di Daniele De Rossi è stata importante e ha permesso di registrare novità e cambiamenti tecnico-tattici, senza però lenire quelle incertezze legate alle effettive possibilità della Roma di arrivare in Champions League e lenire le incertezze circa le evoluzioni del progetto Friedkin, ad oggi navigante nell’incertezza generata dall’assenza di un direttore sportivo e dalla poca chiarezza circa la decisione finale sul futuro di Daniele.

Quest’ultimo, in realtà, pare principalmente legato al presente e ai possibili frutti che potrebbero essere raccolti in questo spezzone centrale di stagione, al termine del quale sarà tempo di bilanci, promozioni e anche bocciature. Cosa accadrà in casa Roma non è certamente presto detto, così come restano numerose le incognite e le incertezze su tante altre panchine di Serie A, come confermano le tante difficoltà vissute in casa Napoli o i reiterati interrogativi su Allegri in casa Juventus.

I nomi liberi o i potenziali approdi in Serie A restano per ora i medesimi già noti, con scenari intriganti e suggestivi ancora tutti da chiarire e, con ogni probabilità, destinati a intrecciarsi tra di loro. Su tale fronte, comunque, non sfugga quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it.

A sua detta, Thiago Motta è uno dei profili più apprezzati a Torino in caso di addio di Allegri, con il mister del Bologna che non ha però ancora preso una posizione: ora come ora è concentrato sul presente e chiarirà il proprio futuro solamente più avanti, tenendo conto anche di altre avances in Serie A e all’estero.

Oltre a sottolineare come un eventuale arrivo di Motta a Torino possa sottintendere una sorta di ‘rivoluzione’ rispetto a principi e dettami del livornese, va anche ricordato che Thiago Motta è stato accostato anche ad altre realtà di Serie A tra cui, oltre che allo snobbato Napoli, anche la Roma.