De Rossi perde quota: Klopp alla Roma, stanno dando i numeri

De Rossi perde quota, ci sono già i numeri per il nuovo allenatore della Roma: ecco Klopp. Gli ultimi aggiornamenti.

Della panchina dei giallorossi si è certamente parlato non poco nel corso di questi ultimi mesi, alla luce delle difficoltà palesate dalla squadra durante la gestione finale di Mourinho e della successiva presa di posizione della proprietà di fare un passo oltre lo Special One, a circa sei mesi di distanza dal termine del proprio contratto.

Il nome altisonante dello Special One e la visceralità del legame da lui creato con la piazza hanno portato ovviamente ad una reazione non proprio felice o poco veemente, al netto della passionalità che ha subito contraddistinto l’atteggiamento dei tifosi rispetto al ritorno di Daniele De Rossi in quel di Trigoria. L’impatto dello storico numero 16 sulla panchina è stato più che felice, come evidenziano le tre vittorie consecutive e un atteggiamento tattico certamente rinnovato, circa il quale non è però ancora possibile dire se possa risultare bastevole per l’approdo in Champions League.

Da De Rossi a Klopp, stanno dando i numeri: ecco le quote sul prossimo allenatore della Roma

Ciò che è certo, ad oggi, è il corpo di cambiamenti adoperati da De Rossi in queste primissime settimane a Trigoria, durante le quali si sta cercando di ragionare step by step, con la massima concentrazione rivolta ad un presente che, da diversissimi punti di vista, potrebbe orientare anche le prossime decisioni dirigenziali e societarie, dalle quali dipenderà un’enorme fetta degli apparecchiamenti progettuali futuri.

I nodi da sciogliere, ad oggi, restano numerosi e, tra i vari, figura anche la posizione dello stesso allenatore della Roma, legato alla società dei Friedkin fino al mese di giugno e attualmente vantante solamente un bonus in caso di approdo in Champions, senza alcuna presenza di clausole o condizioni che prevedano prolungamenti contrattuali. Un futuro, insomma, tutto da scrivere che impedisce di eliminare del tutto le attenzioni circa eventuali cambiamenti in panchina a partire dal prossimo campionato.

A tal proposito, dunque, non sfuggano le quote di Goldbet circa i possibili profili che possano ereditare il pesante post-Mourinho dopo questo semestre di De Rossi alla guida: una permanenza di DDR è stimata 2.25 volte la posta in palio, mentre un approdo di Antonio Conte a 3.25. Tra i vari nomi, riportati di seguito, spunta in particolar modo quello non poco chiacchierato di Jurgen Klopp, un cui futuro giallorosso frutterebbe agli scommettitori dieci volte l’importo puntato.