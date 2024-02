Feyenoord-Roma, doppio infortunio: provino a Trigoria

Meno due a Feyenoord-Roma, gara d’andata dei play off di Europa League. Daniele De Rossi deve fare i conti con un doppio infortunio a Trigoria: ci sono i provini decisivi.

La Roma di Daniele De Rossi è reduce dalla prima sconfitta dopo il cambio in panchina. La squadra giallorossa è stata sconfitta in casa dall’Inter, che ha compiuto un nuovo scatto verso la conquista dello Scudetto. Ora la squadra guidata dall’ex Capitano tornerà in campo, a caccia di riscatto dopo il 2-4 dello stadio Olimpico, in Europa League. Per la terza stagione consecutiva sul cammino europeo dei giallorossi c’è l’ostacolo Feyenoord, che vorrà vendicare i precedenti tutti a favore della squadra guidata da DDR. Il tecnico romanista deve fare i conti con un doppio infortunio in vista dell’andata dei play off di Europa League.

Tra due giorni la Roma torna in campo a Rotterdam, per sfidare nuovamente il Feyenoord in Europa. Stavolta in palio c’è l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. La squadra giallorossa ha chiuso il proprio girone da seconda in classifica, mentre gli olandesi sono retrocessi da terzi dal gruppo della Champions League. Il primo atto della doppia sfida si giocherà giovedì pomeriggio allo stadio De Kuip. con il ritorno in programma una settimana dopo allo stadio Olimpico. Non mancano problemi di formazione per le due squadre, i biancorossi devono fare i conti con diverse assenze tra i titolari, mentre per Daniele De Rossi rimane un doppio dubbio da sciogliere nelle prossime ore.

Feyenoord-Roma, Smalling e Cristante in dubbio: test a Trigoria

Nonostante il giorno di riposo concesso ieri, Bryan Cristante ha svolto terapie alla schiena a Trigoria. Il centrocampista ha lasciato il campo contro l’Inter a causa di un dolore alla schiena ed il suo impiego in casa del Feyenoord resta in forte dubbio. Ma non è l’unico monitorato dallo staff sanitario.

Anche Chris Smalling si è fermato nei giorni scorsi, il britannico ha interrotto la sessione a Trigoria a causa di un dolore accusato in allenamento. Entrambi restano in dubbio per l’Europa League, con l’ex Manchester United che potrebbe al massimo recuperare per la panchina. Come scrive l’edizione odierna de ‘Il Messagero’, per entrambi oggi è previsto un provino a Trigoria, mentre scaldano i motori Llorente in difesa e Bove a centrocampo.