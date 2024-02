Infortunio e diagnosi UFFICIALE: salta la Roma

Infortunio e diagnosi UFFICIALE: il comunicato del club lascia poche speranze ad un recupero veloce. Salta la Roma

Si è infortunato nell’ultimo match che la sua squadra ha giocato in campionato, quello contro il Sassuolo. E oggi il Torino ha fatto un quadro sulle condizioni di Ricardo Rodriguez, che Juric mette sempre in campo quando ce lo ha a disposizione.

Il comunicato del club piemontese è ufficiale e mette a forte rischio la presenza dello svizzero per la gara contro la Roma, in programma allo stadio Olimpico il prossimo 26 febbraio. Potrebbe essere una perdita importante per i granata, in una stagione importante anche per il tecnico che in una conferenza stampa la scorsa settimana ha annunciato che in caso di mancata qualificazione europea il prossimo anno lascerà il club.

Infortunio e diagnosi UFFICIALE: le condizioni di Rodriguez

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Ricardo Rodríguez hanno evidenziato un interessamento distrattivo di basso grado del muscolo pettineo di destra. Il quadro verrà rivalutato nelle prossime settimane”. Insomma, non ci sono tempi ufficiali di recupero per il difensore ma le ultime parole lasciano presagire che non sarà una cosa che si risolverà in maniera veloce. Quindi di possibilità di vederlo in campo contro la Roma ce ne sono davvero pochissime.

Vedremo e seguiremo insieme comunque quelli che saranno gli sviluppi, se mai ce ne saranno, su questo fronte. Tenendo presente inoltre che la Roma arriverà al match contro il Torino sapendo già quale sarà il suo futuro europeo, visto che la gara di ritorno contro il Feyenoord è in programma il prossimo 22 febbraio, insomma, pochi giorni prima del match contro i granata. All’andata ricordiamo tutti il finale: 1-1, con gol giallorosso di Lukaku e con la squadra di Mou ripresa nel finale da Zapata.