Nostalgia Roma e firma con la Juve: messaggio UFFICIALE a Giuntoli

Calciomercato Roma, per la nuova difesa di Daniele De Rossi spunta un nome a sorpresa che potrebbe arrivare proprio dalla Juventus

La Roma con De Rossi aveva dimostrato ampi margini di miglioramento, in particolare per quanto riguardava la costruzione del gioco offensivo. Dall’arrivo dell’ex numero sedici i giallorossi erano riusciti ad ottenere non solo tre vittorie nelle prime tre partite, ma avevano dimostrato sprazzi di buon gioco, seppur con molti aspetti ancora da migliorare.

Il grande punto interrogativo resta la condizione fisica che la maggior parte dei calciatori dimostrano tutt’ora. Nei secondi tempi infatti il calo fisico e mentale si è rivelato un campanello d’allarme non indifferente, e che ha condizionato anche la gara contro l’Inter.

La prestazione del primo tempo resta un punto da cui ripartire per il futuro, ma quanto abbiamo visto nella seconda parte di gara alimenta ancora una volta molti dubbi. Questo il dato che va assolutamente migliorato, ed una grossa mano può arrivare dal mercato, dove vengono tutt’ora accostati diversi calciatori, uno in particolare ha parlato così del futuro nella capitale del suo assistito.

Firma con la Juve: messaggio UFFICIALE

La Roma non ha tempo di guardarsi indietro per pensare alla cocente sconfitta contro l’Inter. Per gli uomini di De Rossi è subito tempo di pensare al futuro, in quanto giovedì c’è la gara contro il Feyenoord in Europa League. Nonostante questo dal punto di vista societario non si può non pensare anche al futuro, in particolare al mercato, dove continuano ad essere accostati diversi calciatori.

Nelle ultime ore si è parlato anche della possibilità che Daniele Rugani possa vestire la maglia giallorossa, il suo agente Davide Torchia è intervenuto ai microfoni di TvPlay, parlando così della possibilità di un approdo di Rugani nella capitale.

“C’è ancora voglia di rinnovo da parte nostra? Sì, siamo convintissimi di farlo. Si tende ad andare più avanti per via del bilancio. Ulteriori contatti con la Juve? Ci siamo visti e l’idea non cambia. Il club deve fare i suoi calcoli, ma non possiamo arrivare all’anno prossimo. Se Rugani resterà ancora nella Juve? Altamente probabile. Rugani alla Roma? Facendo un po’ il nostalgico, essendo nato a Roma, farebbe piacere da una parte, ma dall’altra ogni parente mi chiederebbe una maglietta”.