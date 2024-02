Altro che Mourinho, gran ritorno Conte: “Vuole vincere subito”

Altro che Mourinho, gran ritorno e nuova avventura per Antonio Conte: “Vuole vincere subito”.

Si è parlato certamente di numerosi aspetti in casa Roma nel corso di queste ultime settimane, contraddistinte dapprima dalla grande attenzione nei confronti dell’addio di Mourinho e, successivamente, da polemiche e confronti rispetto ad alcuni temi, tra cui la salita in cattedra di diversi giocatori, coinvolgendo anche il capitano Lorenzo Pellegrini.

Dopo le ricostruzioni sulla vicenda relativa all’anello, in queste ore è spuntato un nuovo striscione manifestante dissenso nei confronti del numero 7, prontamente difeso ed encomiato da Daniele De Rossi nella conferenza stampa odierna, alla vigilia del delicatissimo incrocio contro il Feyenoord di domani pomeriggio. Le questioni aperte e gli strascichi di una gestione complicata e chiosata con un esonero restano, insomma, evidenti e palpabili, al netto di un miglioramento più che evidente nelle prestazioni da parte di Bove e colleghi, distintisi fin qui per tre vittorie di fila e una dignitosa sconfitta contro la squadra più forte del nostro campionato.

Conte al posto di Mourinho, gran ritorno e vittoria immediata: ‘spunta’ il Manchester United

Giusto e fondamentale, adesso, restare ancorati al presente e ragionare step by step, in vista dei numerosi impegni che attendono la squadra di De Rossi sia in campo nazionale che europeo. L’obiettivo resta quello di un approdo in Champions League, a dir poco complicato ma ben lungi da quel contorno di utopia che pareva perimetrarlo fino a qualche tempo fa.

Anche in base al raggiungimento di tale obiettivo dipenderanno le numerose valutazioni finali in quel di Trigoria, dove si è da tempo alle prese con la questione direttore sportivo e dove, dal mese di giugno, andrà ponderata una decisione definitiva circa il prossimo progetto tecnico. La permanenza di De Rossi non va esclusa, così come una sortita dopo quest’esperienza semestrale: frattanto, continuano a circolare importanti e intriganti nomi per le prossime panchine di Serie A.

Tra i vari, si segnala anche quello di Antonio Conte, accostato negli ultimi mesi anche a Milan, Napoli e Juventus. Dopo la dichiarazione rilasciata al The Telegraph, però, il giornalista Paolo Bargiggia si è espresso con grande chiarezza circa l’evoluzione del futuro del leccese. Queste le sue parole a Tv Play. “Su Antonio Conte dico che se fa un’intervista al Telegraph secondo me potrebbe restare in Inghilterra. Lui vuole allenare in Premier e credo che alla fine potrebbe andare al Manchester United. Lui vuole vincere subito e solo una squadra inglese può garantirgli questa possibilità”.