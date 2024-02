Erede Rui Patricio: cambio d’agente e nerazzurri scippati

Erede Rui Patricio, in queste ore si sta consumando il cambio d’agente che potrebbe portare all’addio: scippati i nerazzurri

Il cambio è quasi certo. E questo potrebbe aprire degli scenari interessanti per il futuro della Roma. O almeno, per meglio dire, scenari interessanti per il futuro portiere della Roma. Un cambio che dovrebbe essere ufficiale nello spazio di pochissimo tempo, almeno stando a quelle che sono le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it.

Un cambio di agenzia che tocca Carnesecchi, portiere dell’Atalanta che sarebbe pronto a passare con Alessandro Lucci. Un incontro, forse quello decisivo, è previsto in queste ore viene sottolineato. E questo potrebbe anche stravolgere, di conseguenza, quelle che sono le prossime mosse del giocatore.

Erede Rui Patricio, novità per Carnesecchi

Lucci è di casa alla Continassa, dentro il quartier generale della Juventus, visto che tra i suoi assistiti ci sono Kean, Kostic e Perin. Quindi in caso di voglia bianconera di un cambio tra i pali non è da escludere questa ipotesi. Carnesecchi, però, rimane anche dentro i radar della Roma, così come anche quelli del Napoli.

Come sappiamo i giallorossi hanno bisogno di un nuovo estremo difensore visto che Rui Patricio è in scadenza e soprattutto perché il portoghese non convince, tant’è che domani ci potrebbe essere anche un avvicendamento tra i pali. E Carnesecchi da un poco di tempo è seguito dalla squadra della Capitale, così come si è vociferato in questi giorni anche di Falcone e Di Gregorio. Insomma, un cambio di agente che potrebbe venire incontro a quelle che sono pure le esigenze giallorosse. Si sa, uno non cambia rappresentante così, senza motivo. Magari qualcosa bolle già in pentola, visto che sempre calciomercato.it sottolinea come ci sia il possibile addio del portiere all’Atalanta.