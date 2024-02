Feyenoord-Roma, allarme Slot: annuncio UFFICIALE sugli infortuni

È la vigilia della sfida tra Roma e Feyenoord, diventata ormai un classico del calcio europeo: ecco le parole del tecnico degli olandesi

La Roma di Daniele De Rossi in campionato ha dimostrato sprazzi di buon gioco, ma ha fatto anche preoccupare per la condizione fisica dimostrata da molti elementi in rosa. Nelle sue prime tre partite in giallorosso l’ex numero sedici ha ottenuto ben tre vittorie consecutive, che sono valse alla squadra la risalita in classifica dal nono al sesto posto, ma non è ancora abbastanza.

I giallorossi sono chiamati a ritrovare una continuità di risultati positivi dopo la cocente sconfitta contro l’Inter in casa, proprio quando Pellegrini e compagni sembravano poter riuscire ad ottenere la quarta vittoria consecutiva. Non c’è tempo però per guardarsi indietro, perché domani la formazione capitolina è chiamata a scendere in campo contro il Feyenoord, in quello che ormai sta diventando un classico del calcio europeo.

Gli olandesi non arrivano nelle migliori condizioni fisiche a questa sfida, come confermato dallo stesso Slot durante la sua ultima conferenza stampa, nella quale ha parlato del match contro la Roma e dei diversi infortunati presenti in rosa.

Feyenoord-Roma: slot annuncia l’emergenza infortuni in conferenza stampa

È la vigilia della sfida europea tra Roma e Feyenoord, in programma domani a Rotterdam alle 18:45. La squadra di Slot si sta dimostrando una vera e propria rivelazione in Olanda, con il secondo posto in classifica alle spalle di un Psv capace di vincere diciannove delle ventuno partite giocate.

Gli olandesi arrivano a questa sfida con una forma da rivedere, come confermato dal tecnico in conferenza stampa, che ha parlato così riguardo ad alcune assenze che potrebbero esserci durante la gara, ecco le sue parole:

“Ci sono ragazzi che ci mancano da tanto tempo, quelli disponibili invece stanno lavorando duramente. Non vedo differenze di rendimento tra Beelen e Trauner, gli infortuni che abbiamo mi preoccupano per il lungo termine, non solo per domani. Geertruida non sta bene, se fosse in campo domani sarebbe una grande fortuna ma non credo”.

Il tecnico degli olandesi ha parlato anche di un virus intestinale che sembra aver colpito diversi elementi in casa Feyenoord: “Non è così grave come ho letto da qualche parte. Giusto uno/due giocatori hanno avuto qualche problema, gli altri sono tutti in ottima forma”. Per quanto rigurda Gimenez Slot ha dichiarato: “Oggi farà l’ultimo test, ma decideremo domani se giocherà o meno. Sarà una decisione importante da prendere, ma la stagione non finirà domani. Dobbiamo prima vedere se potrà allenarsi oggi”