Feyenoord-Roma, doppio recupero lampo | FOTO E VIDEO ASRL

L’andata dei playoff con il Feyenoord si avvicina e, prima di partire per Rotterdam, la Roma ha svolto la rifinitura.

La Roma di Daniele De Rossi ha svolto l’ultima sessione di allenamento prima di partire per Rotterdam, in vista della prima partita dei playoff programmata per domani sera alle 18:45 contro il Feyenoord.

La sessione di rifinitura è stata aperta alla stampa e noi, essendo presenti, abbiamo immortalato l’allenamento dei giallorossi. Piacevoli notizie emergono dall’allenamento, al quale hanno partecipato alcune pedine precedentemente in forse.

Smalling e Cristante in gruppo

La rifinitura è avvenuta come di consueto al centro sportivo Fulvio Bernardini e ha visto alcune gradite conferme, utili ad affrontare il delicato evento europeo con crescente serenità. Si tratta del primo dei due match che compongono questa fase dell’Europa League, in cui Feyenoord e Roma, a causa dei secondi posti conquistati nei rispettivi gironi, dovranno affrontarsi per decretare chi avrà la possibilità di proseguire l’agognato cammino europeo.

Ecco la sessione di rifinitura odierna prima di partire per Rotterdam, in vista di Feyenoord-Roma (andata dei playoff di Europa League). Notizie positive per Daniele De Rossi, grazie alla presenza di Cristante e Smalling in gruppo

In gruppo ecco Brian Cristante e Chris Smalling. Quest’ultimo, assente da svariati mesi nel rettangolo verde in occasioni ufficiali, partirà insieme alla squadra e si accomoderà in panchina durante la sfida di Rotterdam. DDR vede tornare in campo anche Llorente e Cristante. Il centrocampista ex Atalanta aveva manifestato un problema alla schiena, che probabilmente lo costringerà comunque a partire dalla panchina, nonostante il recupero testimoniato dalla sessione svolta insieme ai compagni.