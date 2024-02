Feyenoord, Slot senza pace: altro guaio prima della Roma

Tra infortunati e indisponibili, l’allenatore olandese dovrà fare di necessità virtù per la sfida europea contro i giallorossi

Nuovi problemi per il Feyenoord in vista della sfida europea contro la Roma. La formazione olandese si trova a dover gestire una situazione molto complicata per quanto riguarda gli infortuni, una continua corsa contro il tempo per recuperarne il più possibile.

I giallorossi si apprestano ad affrontare gli olandesi per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League al De Kuip di Rotterdam. Sarà il sesto testa a testa tra le due squadre dal 2015 ad oggi, una storia iniziata dunque nove anni con un altro sedicesimo di finale. Parliamo della Roma di Garcia che con un pareggio all’andata firmato Gervinho e un 2-1 targato Ljajic e ancora Gervinho eliminò la squadra all’epoca allenata da Rutten.

I due club si sono successivamente affrontati in finale di Conference League nel 2022 con la vittoria della Roma di Mourinho per 1-0 con gol di Zaniolo su assist di Mancini intorno alla mezz’ora del primo tempo. Il destino ha voluto rivedere queste squadre in campo la stagione successiva nel quarto di finale di Europa League: 1-0 a Rotterdam con gol di Wieffer, rimonta e vittoria ai supplementari dei giallorossi all’Olimpico con Spinazzola, Dybala, El Shaarawy e Pellegrini.

Slot nei guai: la situazione a Rotterdam

Secondo 1908.nl, come se non bastassero le assenze di Bijlow e Trauner più quelle in forse di Timber e Santiago Gimenez, diversi giocatori del Feyenoord avrebbero contratto un’influenza intestinale che avrebbe obbligato il tecnico Slot a chiamare alcuni elementi del Settore Giovanile per arrivare ad un numero accettabili di giocatori per svolgere l’allenamento di martedì.

il Feyenoord terrà un’altra conferenza stampa mercoledì pomeriggio, quella della vigilia, dove magari ci sarà più chiarezza sull’accaduto ed eventualmente su chi sono i calciatori influenzati. Il sito 1908.nl ha poi pubblicato su X un aggiornamento della situazione con una foto che ritrae Jaime Lozano, allenatore della nazionale messicana, insieme a Santiago Gimenez al centro sportivo del club. Dunque scongiurata l’influenza per l’attaccante messicano, che sta facendo di tutto per recuperare in vista del match dopo non aver giocato contro lo Sparta Rotterdam. Inoltre, erano presenti all’allenamento anche Quilindschy Hartman, Thomas Beelen, Mats Wieffer e David Hancko che quindi sono ad oggi disponibili per la partita contro la Roma.