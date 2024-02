Il grande ritorno di Mourinho in panchina: primo acquisto da urlo

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti sul futuro di José Mourinho, finito prepotentemente nel top club. L’intreccio sblocca la trattativa a sorpresa.

È passato quasi un mese dalla notizia dell’esonero di José Mourinho. La decisione dei Friedkin di sollevare dall’incarico il tecnico portoghese ha prepotentemente rimescolato le carte in tavola in casa Roma. Tra retroscena al veleno e messaggi social, però, lo Special One sta continuando a far parlare di sé.

Dopo aver rispedito al mittente la ricca proposta proveniente dall’Arabia, infatti, il profilo di Mourinho è stato accostato con una certa insistenza al Bayern Monaco. Alla luce degli ultimi risultati deludenti ottenuti da Muller e compagni, infatti, la panchina di Tuchel sarebbe più traballante che mai. Un eventuale ribaltone in panchina, soprattutto se i Campioni uscenti di Germania non dovessero riuscire a centrare gli obiettivi minimi stagionali, non è da escludere. A quel punto il Bayern potrebbe immediatamente dirottare le proprie attenzioni su un nuovo allenatore. Benché non rappresenti l’opzione più calda, la candidatura di Mourinho non può e non deve essere trascurata.

Mourinho ha detto sì al Bayern Monaco, dalla Spagna: tentazione Gayà per i bavaresi

Sotto questo punto di vista dalla Spagna si spingono oltre. Secondo quanto evidenziato da elgoldigital.com, infatti, nel caso in cui Mourinho diventasse effettivamente il nuovo allenatore del Bayern avrebbe già in mente l’identikit del primo acquisto.

Alla luce del pressing sempre più importante del Real Madrid per Alphonso Davies, il Bayern potrebbe essere costretto a trovare un degno erede del fuoriclasse canadese. La priorità per i tedeschi sarebbe allora rappresentata dall’acquisto di un esterno mancino a tutta fascia in grado di interpretare al meglio le due fasi di gioco. Stando alla fonte iberica il primo nome di Mourinho sarebbe quello di José Gayà. Autore di una stagione fin qui molto convincente, il classe ’95 si sta disimpegnando piuttosto bene non solo in fase propositiva. Dopo aver curato molto anche la fase difensiva, il talentuoso laterale cresciuto nelle giovanili dei “Pipistrelli” ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Legato al Valencia da un contratto in scadenza nel 2027, Gayà ha una valutazione che si attesta sui 30 milioni di euro.

Ad ogni modo il possibile binomio Gayà-Bayern Monaco, allo stato attuale delle cose, è una suggestione e nulla più. Non solo per la volontà del Valencia di puntare forte su uno dei prodotti più luminosi del proprio vivaio, ma anche e soprattutto per i dubbi legati al possibile approdo di Mou sulla panchina dei bavaresi, per adesso solo ed esclusivamente una suggestione. Un’associazione di idee, insomma, ancora lontana dal fornire frutti concreti. Staremo a vedere cosa succederà.