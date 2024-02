Lukaku-Roma, nuovo colpo di scena: l’hanno finalmente messo nero su bianco

Il futuro legato a Romelu Lukaku continua ad essere un rebus ancora tutto da sciogliere. L’ultimo indizio non passa inosservato e potrebbe cambiare le carte in tavola.

Nonostante il cambio manifestato sul piano della manovra e delle occasioni create, in casa Roma la questione attacco continua ad essere di dominio pubblico. Le diverse occasioni sprecate da Romelu Lukaku, autore dell’ennesima prestazione abulica contro le big stagionale, ha fatto risuonare l’allarme.

Poco impattante nei momenti topici dell’incontro, nella scorsa gara ufficiale il centravanti belga della Roma è stato uno dei peggiori in campo. Sebbene De Rossi abbia voluto puntare l’accento sugli errori collettivi che hanno spianato la strada alla rimonta dell’Inter, è inevitabile pensare che in casa Roma ci si aspetti molto di più dal gioiello dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Il futuro nella Capitale di Lukaku, però, è tutto da scrivere ed appare subordinato a diversi fattori uno dei quali è l’eventuale qualificazione in Champions League. Il discorso legato al futuro del gigante belga, però, è molto più complesso.

Calciomercato Roma, l’addio di Lukaku prende quota: bookmakers scatenati

Atterrato nella Capitale con la formula del prestito secco, Lukaku è ancora di proprietà del Chelsea. Nonostante i Blues considerino Big Rom fuori dal proprio progetto tecnico, è difficile ipotizzare che possano discostarsi da una valutazione inferiore ai 25-30 milioni di euro. Cifra che la Roma non vorrebbe mettere sul piatto, a maggior ragione se non riuscisse a conquistare il quarto posto.

Ecco perché le chances di una permanenza del belga a Roma non sono tantissime. Prova ne sia una delle ultime quote apparse su Snai concernenti il futuro di Lukaku. I betting analyst di Snai, infatti, bancano 1.85 volte la posta il binomio Lukaku-Roma anche nel prossimo anno. Si tratta di una quota molto alta che testimonia tutte le difficoltà di un’operazione che si preannuncia alquanto complessa. Accostato a diversi club sauditi sia nella scorsa estate che nel mercato di gennaio, Lukaku in più di una circostanza ha strizzato l’occhio alle velleità di una nuova esperienza in Arabia. Traccia ancora prematura che, ad ogni modo, non può non essere presa in considerazione. Staremo a vedere cosa succederà.